Євробачення-2027: конкурс відбудеться у Бургасі

Євробачення відбудеться у місті Бургас в травні 2027 року
Болгарія визначилася з містом проведення пісенного конкурсу Євробачення-2027. Він відбудеться у Бургасі в "Арені Бургас". Конкурс пройде у травні наступного року.
Про це повідомила пресслужба Євробачення, передає Новини.LIVE.
Євробачення-2027 у Бургасі
Найсучасніший спортивно-розважальний комплекс Болгарії "Арена Бургас" наступного року стане майданчиком для трьох масштабних концертних шоу:
- 11 та 13 травня півфінали;
- 15 травня грандфінал.
Місткість "Арени Бургас" близько 15 000 глядачів, що відповідає стандарту Європейської мовної спілки для проведення масштабних шоу.
Що відомо про місто Бургас
Бургас — четверте за чисельністю населення місто Болгарії, розташоване на мальовничому узбережжі Чорного моря.
Від Софії його відділяє близько 400 км, а до Варни — одного з найвідоміших морських курортів країни — менш ніж 150 км.
Головною перевагою Бургаса є вдала логістика та розумне планування. Замість хаотичної забудови місто зробило ставку на зелені зони та інфраструктуру.
Аеропорт розташований за 10 кілометрів на північний схід від центру міста, і між цими двома пунктами курсує регулярний автобусний маршрут.
Крім того, місто має залізничне сполучення із Софією та іншими місцями вздовж узбережжя Чорного моря.
Бургас пропонує готову туристичну інфраструктуру — узбережжя, сотні готелів та компактне розташування всіх обʼєктів.
Проведення півфіналів 11 та 13 травня і фіналу 15 травня 2027 року фактично відкриє літній туристичний сезон у Болгарії на місяць раніше, ніж зазвичай.
Як писали Новини.LIVE, для наступного конкурсу Євробачення затвердили оновлені правила. Зокрема, країна-організатор не зможе приймати конкурс, якщо через війну чи інші безпекові ризики проведення заходу стане небезпечним.
Крім того, вперше в історії участь в Євробачення візьме Канада. Вона дебютує після отримання статусу повноправного члена Європейської мовної спілки.