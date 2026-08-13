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Головна Євробачення Євробачення відбудеться у місті Бургас в травні 2027 року

Євробачення відбудеться у місті Бургас в травні 2027 року

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 12:04
Євробачення-2027: конкурс відбудеться у Бургасі
Переможниця Євробачення-2026 DARA. Фото: Eurovision

Болгарія визначилася з містом проведення пісенного конкурсу Євробачення-2027. Він відбудеться у Бургасі в "Арені Бургас". Конкурс пройде у травні наступного року.

Про це повідомила пресслужба Євробачення, передає Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Євробачення-2027 у Бургасі

Найсучасніший спортивно-розважальний комплекс Болгарії "Арена Бургас" наступного року стане майданчиком для трьох масштабних концертних шоу:

  • 11 та 13 травня півфінали;
  • 15 травня грандфінал.
Арена Бургас, де пройде Євробачення-2027
"Арена Бургас". Фото: Eurovision

Місткість "Арени Бургас" близько 15 000 глядачів, що відповідає стандарту Європейської мовної спілки для проведення масштабних шоу.

Що відомо про місто Бургас

Бургас — четверте за чисельністю населення місто Болгарії, розташоване на мальовничому узбережжі Чорного моря.

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Бургас
Бургас. Фото: tripmydream

Від Софії його відділяє близько 400 км, а до Варни — одного з найвідоміших морських курортів країни — менш ніж 150 км.

Головною перевагою Бургаса є вдала логістика та розумне планування. Замість хаотичної забудови місто зробило ставку на зелені зони та інфраструктуру.

Аеропорт розташований за 10 кілометрів на північний схід від центру міста, і між цими двома пунктами курсує регулярний автобусний маршрут.

Болгарське місто Бургас
Бургас та море. Фото: tripmydream

Крім того, місто має залізничне сполучення із Софією та іншими місцями вздовж узбережжя Чорного моря. 

Бургас пропонує готову туристичну інфраструктуру — узбережжя, сотні готелів та компактне розташування всіх обʼєктів.

Проведення півфіналів 11 та 13 травня і фіналу 15 травня 2027 року фактично відкриє літній туристичний сезон у Болгарії на місяць раніше, ніж зазвичай.

Як писали Новини.LIVE, для наступного конкурсу Євробачення затвердили оновлені правила. Зокрема, країна-організатор не зможе приймати конкурс, якщо через війну чи інші безпекові ризики проведення заходу стане небезпечним.

Крім того, вперше в історії участь в Євробачення візьме Канада. Вона дебютує після отримання статусу повноправного члена Європейської мовної спілки.

Євробачення Болгарія конкурс
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко

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