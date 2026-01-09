Видео
Україна
Дрон РФ попал в дом участницы Детского Евровидения — видео

Дрон РФ попал в дом участницы Детского Евровидения — видео

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 14:20
В дом участницы Детского Евровидения Софии Нерсесян попал дрон РФ — видео
Представительница Украины на Детском Евровидении-2025 София Нерсесян. Фото: кадр из видео

В ночь на 9 января россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Во время атаки был поврежден дом представительницы Украины на Детском Евровидении-2025.

Об этом София Нерсесян рассказала в Instagram.

Читайте также:

София Нерсесян показала поврежденный из-за атаки РФ дом

Девушка опубликовала фото и видео, на которых видны последствия удара по дому. София Нерсесян отметила, что эта ночь была самой страшной в ее жизни.

Росіяни вдарили дроном по будинку Софії Нерсесян
Сторис Софии Нерсесян. Фото: скриншот

На фотографиях видно выбитые окна и двери. Повреждена отделка дома, в котором живет участница Детского Евровидения. После публикации последствий вражеского удара девушка выразила ненависть к россиянам.

Росіяни вдарили дроном по будинку Софії Нерсесян
Сторис певицы Софии Нерсесян. Фото: скриншот

София Нерсесян также призвала украинцев не игнорировать воздушную тревогу. Она подчеркнула, что это может уберечь жизнь.

"Сейчас очень опасное время... Посмотрите на наш дом", — отметила девушка, показав разрушенное жилье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомним, ранее мы писали о том, как изменилась жизнь Софии Нерсесян после Евровидения. Девушка поделилась подробностями с Новини.LIVE.

Также мы рассказывали о том, что украинцы установили рекорд во время Детского Евровидения-2025. Последний раз такое происходило в 2014 году.

Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
