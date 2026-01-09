Відео
Дрон РФ влучив в дім учасниці Дитячого Євробачення — відео

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 14:20
У будинок учасниці Дитячого Євробачення Софії Нерсесян влучив дрон РФ — відео
Представниця України на Дитячому Євробаченні-2025 Софія Нерсесян. Фото: кадр з відео

У ніч проти 9 січня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки було пошкоджено будинок представниці України на Дитячому Євробаченні-2025.

Про це Софія Нерсесян розповіла в Instagram.

Читайте також:

Софія Нерсесян показала пошкоджений через атаку РФ будинок

Дівчина опублікувала фото та відео, на яких видно наслідки удару по будинку. Софія Нерсесян зазначила, що ця ніч була найстрашнішою у її житті.

Росіяни вдарили дроном по будинку Софії Нерсесян
Сторис Софії Нерсесян. Фото: скриншот

На світлинах видно вибиті вікна та двері. Пошкоджено оздоблення будинку, в якому живе учасниця Дитячого Євробачення. Після публікації наслідків ворожого удару дівчина висловила ненависть до росіян. 

Росіяни вдарили дроном по будинку Софії Нерсесян
Сторис співачки Софії Нерсесян. Фото: скриншот

Софія Нерсесян також закликала українців не ігнорувати повітряну тривогу. Вона наголосила, що це може вберегти життя.

"Зараз дуже небезпечний час... Подивіться на наш дім", — зазначила дівчина, показавши зруйноване житло.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як змінилося життя Софії Нерсесян після Євробачення. Дівчина поділилася подробицями з Новини.LIVE.

Також ми розповідали про те, що українці встановили рекорд під час Дитячого Євробачення-2025. Востаннє таке відбувалося у 2014 році.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
