У будинок учасниці Дитячого Євробачення Софії Нерсесян влучив дрон РФ — відео

Дрон РФ влучив в дім учасниці Дитячого Євробачення — відео
У ніч проти 9 січня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки було пошкоджено будинок представниці України на Дитячому Євробаченні-2025.
Про це Софія Нерсесян розповіла в Instagram.
Софія Нерсесян показала пошкоджений через атаку РФ будинок
Дівчина опублікувала фото та відео, на яких видно наслідки удару по будинку. Софія Нерсесян зазначила, що ця ніч була найстрашнішою у її житті.
На світлинах видно вибиті вікна та двері. Пошкоджено оздоблення будинку, в якому живе учасниця Дитячого Євробачення. Після публікації наслідків ворожого удару дівчина висловила ненависть до росіян.
Софія Нерсесян також закликала українців не ігнорувати повітряну тривогу. Вона наголосила, що це може вберегти життя.
"Зараз дуже небезпечний час... Подивіться на наш дім", — зазначила дівчина, показавши зруйноване житло.
