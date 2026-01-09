У будинок учасниці Дитячого Євробачення Софії Нерсесян влучив дрон РФ — відео

Представниця України на Дитячому Євробаченні-2025 Софія Нерсесян. Фото: кадр з відео

У ніч проти 9 січня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки було пошкоджено будинок представниці України на Дитячому Євробаченні-2025.

Про це Софія Нерсесян розповіла в Instagram.

Софія Нерсесян показала пошкоджений через атаку РФ будинок

Дівчина опублікувала фото та відео, на яких видно наслідки удару по будинку. Софія Нерсесян зазначила, що ця ніч була найстрашнішою у її житті.

Сторис Софії Нерсесян. Фото: скриншот

На світлинах видно вибиті вікна та двері. Пошкоджено оздоблення будинку, в якому живе учасниця Дитячого Євробачення. Після публікації наслідків ворожого удару дівчина висловила ненависть до росіян.

Сторис співачки Софії Нерсесян. Фото: скриншот

Софія Нерсесян також закликала українців не ігнорувати повітряну тривогу. Вона наголосила, що це може вберегти життя.

"Зараз дуже небезпечний час... Подивіться на наш дім", — зазначила дівчина, показавши зруйноване житло.

