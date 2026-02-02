Видео
Главная Евровидение Болгария на Евровидении-2026 — почему участие страны под угрозой

Болгария на Евровидении-2026 — почему участие страны под угрозой

Дата публикации 2 февраля 2026 15:38
Представительница Болгарии может отказаться от Евровидения-2026 — какова причина
Певица Dara. Фото: instagram/darnadude

Болгария выбрала представительницу Евровидения-2026. Страну на конкурсе должна была бы представить певица Dara, однако артистка заявила, что может отказаться от участия.

Об этом пишет Eurovoix.

Почему представительница Болгарии отказывается от Евровидения-2026

В интервью телеканалу bTV Dara заявила, что рассматривает возможность отказа от участия в Евровидении-2026. Причина — негативные комментарии после ее победы в финале Нацотбора.

"Мое желание убито и уничтожено негативными комментариями. До конца дня я решу, участвовать ли", — отметила артистка.

Как отметила исполнительница, ее больше всего обижает недоверие людей к таланту. При этом Dara также рассказала, что понимает, сколько хейта может вылиться на участников конкурса.

"С другой стороны, я знаю, что победитель в любом конкурсе получает много ненависти. Это случается часто. Я пыталась как-то устранить чувствительность и не обращать на это внимания", — добавила она.

Dara также поблагодарила свою команду и поклонников за поддержку. Она добавила, что это ее подбадривает.

Хейт в отношении певицы возник из-за слухов о том, что финал отбора был сфальсифицирован. Болгарский национальный вещатель BNT считает, что попытка искусственно повлиять на результат Нацотбора была. Несмотря на это Dara уже выбрана представительницей Болгарии на Евровидении-2026.

Евровидение музыка Болгария конкурс Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
