Представительница Болгарии может отказаться от Евровидения-2026 — какова причина

Болгария выбрала представительницу Евровидения-2026. Страну на конкурсе должна была бы представить певица Dara, однако артистка заявила, что может отказаться от участия.

Об этом пишет Eurovoix.

Почему представительница Болгарии отказывается от Евровидения-2026

В интервью телеканалу bTV Dara заявила, что рассматривает возможность отказа от участия в Евровидении-2026. Причина — негативные комментарии после ее победы в финале Нацотбора.

"Мое желание убито и уничтожено негативными комментариями. До конца дня я решу, участвовать ли", — отметила артистка.

Как отметила исполнительница, ее больше всего обижает недоверие людей к таланту. При этом Dara также рассказала, что понимает, сколько хейта может вылиться на участников конкурса.

"С другой стороны, я знаю, что победитель в любом конкурсе получает много ненависти. Это случается часто. Я пыталась как-то устранить чувствительность и не обращать на это внимания", — добавила она.

Dara также поблагодарила свою команду и поклонников за поддержку. Она добавила, что это ее подбадривает.

Хейт в отношении певицы возник из-за слухов о том, что финал отбора был сфальсифицирован. Болгарский национальный вещатель BNT считает, что попытка искусственно повлиять на результат Нацотбора была. Несмотря на это Dara уже выбрана представительницей Болгарии на Евровидении-2026.

