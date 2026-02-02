Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Болгарія на Євробаченні-2026 — чому участь країни під загрозою

Болгарія на Євробаченні-2026 — чому участь країни під загрозою

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 15:38
Представниця Болгарії може відмовитися від Євробачення-2026 — яка причина
Співачка Dara. Фото: instagram/darnadude

Болгарія обрала представницю Євробачення-2026. Країну на конкурсі мала б представити співачка Dara, однак артистка заявила, що може відмовитися від участі.

Про це пише Eurovoix.

Реклама
Читайте також:

Чому представниця Болгарії відмовляється від Євробачення-2026

В інтерв'ю телеканалу bTV Dara заявила, що розглядає можливість відмови від участі в Євробаченні-2026. Причина — негативні коментарі після її перемоги у фіналі Нацвідбору.

"Моє бажання вбито і знищено негативними коментарями. До кінця дня я вирішу, чи брати участь", — зазначила артистка.

Як наголосила виконавиця, її найбільше ображає недовіра людей до таланту. При цьому Dara також розповіла, що розуміє, скільки хейту може вилитися на учасників конкурсу.

"З іншого боку, я знаю, що переможець у будь-якому конкурсі отримує багато ненависті. Це трапляється часто. Я намагалася якось усунути чутливість і не звертати на це уваги", — додала вона.

Dara також подякувала своїй команді та шанувальникам за підтримку. Вона додала, що це її підбадьорує.

Хейт стосовно співачки виник через чутки про те, що фінал відбору був сфальсифікований. Болгарський національний мовник BNT вважає, що спроба штучно вплинути на результат Нацвідбору була. Попри це Dara вже обрана представницею Болгарії на Євробаченні-2026.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто буде вести Євробачення-2026. Названо імена ведучих конкурсу.

Також ми розповідали про те, хто представить Люксембург на Євробаченні-2026 — обрано співачку.

Євробачення музика Болгарія конкурс Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації