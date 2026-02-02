Представниця Болгарії може відмовитися від Євробачення-2026 — яка причина

Співачка Dara. Фото: instagram/darnadude

Болгарія обрала представницю Євробачення-2026. Країну на конкурсі мала б представити співачка Dara, однак артистка заявила, що може відмовитися від участі.

Про це пише Eurovoix.

Чому представниця Болгарії відмовляється від Євробачення-2026

В інтерв'ю телеканалу bTV Dara заявила, що розглядає можливість відмови від участі в Євробаченні-2026. Причина — негативні коментарі після її перемоги у фіналі Нацвідбору.

"Моє бажання вбито і знищено негативними коментарями. До кінця дня я вирішу, чи брати участь", — зазначила артистка.

Як наголосила виконавиця, її найбільше ображає недовіра людей до таланту. При цьому Dara також розповіла, що розуміє, скільки хейту може вилитися на учасників конкурсу.

"З іншого боку, я знаю, що переможець у будь-якому конкурсі отримує багато ненависті. Це трапляється часто. Я намагалася якось усунути чутливість і не звертати на це уваги", — додала вона.

Dara також подякувала своїй команді та шанувальникам за підтримку. Вона додала, що це її підбадьорує.

Хейт стосовно співачки виник через чутки про те, що фінал відбору був сфальсифікований. Болгарський національний мовник BNT вважає, що спроба штучно вплинути на результат Нацвідбору була. Попри це Dara вже обрана представницею Болгарії на Євробаченні-2026.

