Терехов рассказал, как надолго хватит городских денег на зарплаты педагогам
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что сейчас все харьковские педагоги получают все зарплаты, идентичные выплатам того года. Также он заявил, что бюджет города позволяет выплачивать и премии всем учителям, работающим в недавно запущенных метро-школах.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.
Выплаты учителям остаются на уровне прошлого года
Мэр подчеркнул: педагоги, привлеченные к работе в метро-школах, получают премии. Все остальные выплачиваются в прошлогоднем объеме.
"На сегодняшний день мы выплачиваем зарплаты в полном объеме, в том числе и учителям, работающим в метро-школах. У них есть премии, которые мы доплачиваем, а также — доплаты за интенсивный труд", — сказал Игорь Терехов.
По его словам, вопрос о будущем бюджете Харькова сейчас поднимать рано, поскольку это вопрос Министерства финансов Украины.
"Что касается будущего — это вопрос к министру финансов, а я могу отвечать только за городской бюджет. Поэтому по нашим расчетам мы сейчас можем выплачивать все зарплаты так, как и делали это в предыдущем году", — сказал харьковский городской голова.
Напомним, что ранее Игорь Терехов рассказал о том, как в Харькове проходил запуск подземной школы-метро, а также заявил, что Харьков никогда не будет пророссийским, и в нем не будет таких настроений.
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