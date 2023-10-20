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Терехов рассказал, как надолго хватит городских денег на зарплаты педагогам

20 октября 2023 09:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Терехов рассказал, как надолго хватит городских денег на зарплаты педагогам
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что сейчас все харьковские педагоги получают все зарплаты, идентичные выплатам того года. Также он заявил, что бюджет города позволяет выплачивать и премии всем учителям, работающим в недавно запущенных метро-школах.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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Выплаты учителям остаются на уровне прошлого года

Мэр подчеркнул: педагоги, привлеченные к работе в метро-школах, получают премии. Все остальные выплачиваются в прошлогоднем объеме.

"На сегодняшний день мы выплачиваем зарплаты в полном объеме, в том числе и учителям, работающим в метро-школах. У них есть премии, которые мы доплачиваем, а также — доплаты за интенсивный труд", — сказал Игорь Терехов.

По его словам, вопрос о будущем бюджете Харькова сейчас поднимать рано, поскольку это вопрос Министерства финансов Украины.

"Что касается будущего — это вопрос к министру финансов, а я могу отвечать только за городской бюджет. Поэтому по нашим расчетам мы сейчас можем выплачивать все зарплаты так, как и делали это в предыдущем году", — сказал харьковский городской голова.

Напомним, что ранее Игорь Терехов рассказал о том, как в Харькове проходил запуск подземной школы-метро, а также заявил, что Харьков никогда не будет пророссийским, и в нем не будет таких настроений.

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