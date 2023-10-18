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Терехов назвав вражаючу суму збитків, завданих Харкову Росією

18 жовтня 2023 22:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Терехов назвав вражаючу суму збитків, завданих Харкову Росією
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сума збитків, завданих Росією Харкову наразі складає багатомільярдну суму. Також існують ризики, що ця цифра може зрости.

Про це повідомив в інтерв'ю Новини.LIVE мер Харкова Ігор Терехов.

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"Росія завдала збитків Харкову на 9,5 млрд доларів США. І звідки взяти такі кошти? Їх немає ні в державному бюджеті, бо йде війна, ні в місцевому тим паче. Тому це багаторівневий бюджет, який потрібен буде на відновлення Харкова", — заявив харківський міський голова. 

Нагадаємо, що раніше Ігор Терехов розповів про зміни громадського транспорту та метро у Харкові. 

Також мер міста оголосив про старт будівництва школи під землею. 

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