Терехов назвав вражаючу суму збитків, завданих Харкову Росією

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Сума збитків, завданих Росією Харкову наразі складає багатомільярдну суму. Також існують ризики, що ця цифра може зрости.

Про це повідомив в інтерв'ю Новини.LIVE мер Харкова Ігор Терехов.

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"Росія завдала збитків Харкову на 9,5 млрд доларів США. І звідки взяти такі кошти? Їх немає ні в державному бюджеті, бо йде війна, ні в місцевому тим паче. Тому це багаторівневий бюджет, який потрібен буде на відновлення Харкова", — заявив харківський міський голова.

Нагадаємо, що раніше Ігор Терехов розповів про зміни громадського транспорту та метро у Харкові.

Також мер міста оголосив про старт будівництва школи під землею.