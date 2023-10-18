Терехов назвал впечатляющую сумму ущерба, нанесенного Харькову Россией
Сумма ущерба, нанесенного Россией Харькову, сейчас составляет многомиллиардную сумму. Также существуют риски, что эта цифра может возрасти.
Об этом сообщил в интервью Новини.LIVE мэр Харькова Игорь Терехов.
Сколько нужно на восстановление Харькова
"Россия нанесла ущерб Харькову на 9,5 млрд долларов США. И откуда взять такие средства? Их нет ни в государственном бюджете, потому что идет война, ни в местном тем более. Поэтому это многоуровневый бюджет, который потребуется для восстановления Харькова", — заявил харьковский городской голова.
Напомним, ранее Игорь Терехов рассказал об изменениях в общественном транспорте и метро в Харькове.
Также мэр города объявил о старте строительства школы под землей.
Читайте Новини.LIVE!