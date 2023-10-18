Терехов назвал впечатляющую сумму ущерба, нанесенного Харькову Россией

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Сумма ущерба, нанесенного Россией Харькову, сейчас составляет многомиллиардную сумму. Также существуют риски, что эта цифра может возрасти.

Об этом сообщил в интервью Новини.LIVE мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Россия нанесла ущерб Харькову на 9,5 млрд долларов США. И откуда взять такие средства? Их нет ни в государственном бюджете, потому что идет война, ни в местном тем более. Поэтому это многоуровневый бюджет, который потребуется для восстановления Харькова", — заявил харьковский городской голова.

Напомним, ранее Игорь Терехов рассказал об изменениях в общественном транспорте и метро в Харькове.

Также мэр города объявил о старте строительства школы под землей.