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Терехов назвал впечатляющую сумму ущерба, нанесенного Харькову Россией

18 октября 2023 22:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Терехов назвал впечатляющую сумму ущерба, нанесенного Харькову Россией
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сумма ущерба, нанесенного Россией Харькову, сейчас составляет многомиллиардную сумму. Также существуют риски, что эта цифра может возрасти.

Об этом сообщил в интервью Новини.LIVE мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Россия нанесла ущерб Харькову на 9,5 млрд долларов США. И откуда взять такие средства? Их нет ни в государственном бюджете, потому что идет война, ни в местном тем более. Поэтому это многоуровневый бюджет, который потребуется для восстановления Харькова", — заявил харьковский городской голова.

Напомним, ранее Игорь Терехов рассказал об изменениях в общественном транспорте и метро в Харькове.

Также мэр города объявил о старте строительства школы под землей.

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