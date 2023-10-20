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Терехов розповів, як надовго вистачить міських грошей на зарплати освітянам

20 жовтня 2023 09:14
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Ілля Рябінін
редактор
Терехов розповів, як надовго вистачить міських грошей на зарплати освітянам
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що наразі всі харківські освітяни отримують всі зарплати, ідентичні тогорічним виплатам. Також він заявив, що бюджет міста дозволяє виплачувати й премії всім вчителям, які працюють у нещодавно запущених метро-школах. 

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

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Виплати вчителям залишаються на рівні минулого року

Мер підкреслив: освітяни, які залучені до роботи у метро-школах, отримують премії. Всі інші виплачуються в торішньому обсязі. 

"На сьогодні ми виплачуємо зарплати у повному обсязі, у тому числі й вчителям, які працюють в метро-школах. В них є премії, які ми доплачуємо, а також — доплати за інтенсивну працю", — сказав Ігор Терехов.

За його словами, питання щодо майбутнього бюджету Харкова наразі підіймати зарано, оскільки це питання Міністерства фінансів України.

"Що стосується майбутнього — це питання до міністра фінансів, а я можу відповідати тільки за міський бюджет. Тому за нашими розрахунками, ми зараз можемо виплачувати всі зарплати так, як і робили це в попередньому році", — сказав харківський міський голова.

Нагадаємо, що раніше Ігор Терехов розповів про те, як у Харкові проходив запуск підземної школи-метро, а також заявив, що Харків ніколи не буде проросійським, і не матиме таких настроїв. 

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