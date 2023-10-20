Терехов розповів, як надовго вистачить міських грошей на зарплати освітянам
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що наразі всі харківські освітяни отримують всі зарплати, ідентичні тогорічним виплатам. Також він заявив, що бюджет міста дозволяє виплачувати й премії всім вчителям, які працюють у нещодавно запущених метро-школах.
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.
Виплати вчителям залишаються на рівні минулого року
Мер підкреслив: освітяни, які залучені до роботи у метро-школах, отримують премії. Всі інші виплачуються в торішньому обсязі.
"На сьогодні ми виплачуємо зарплати у повному обсязі, у тому числі й вчителям, які працюють в метро-школах. В них є премії, які ми доплачуємо, а також — доплати за інтенсивну працю", — сказав Ігор Терехов.
За його словами, питання щодо майбутнього бюджету Харкова наразі підіймати зарано, оскільки це питання Міністерства фінансів України.
"Що стосується майбутнього — це питання до міністра фінансів, а я можу відповідати тільки за міський бюджет. Тому за нашими розрахунками, ми зараз можемо виплачувати всі зарплати так, як і робили це в попередньому році", — сказав харківський міський голова.
Нагадаємо, що раніше Ігор Терехов розповів про те, як у Харкові проходив запуск підземної школи-метро, а також заявив, що Харків ніколи не буде проросійським, і не матиме таких настроїв.
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