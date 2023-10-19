"Метро Харкова стало школою", — Терехов розповів про особливості навчання дітей

Мер Харкова Ігор Терехов та ведуча Новини.LIVE Лана Шевчук. Фото: скриншот

У прифронтовому місті Харків школу для дітей створили прямо у метро. Для того, аби діти навчались в безпеці та не виходили на вулиці, які часто під прицільними обстрілами росіян, їх годують на місці та привозять муніципальним транспортом, а у класі з дітьми перебуває не лише вчителька, а й інші вихователі та охорона.

Про усі нюанси навчання в метро школі в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів мер Харкова Ігор Терехов.

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Школа у підземеллі: як навчаються діти у Харкові

Терехов розповів, що дуже багато батьків і самих дітей у місті бажають навчатися в режимі оффлайн. Через безпекову ситуацію у Харкові місцева влада вирішила побудувати школу просто у метро.

"Сьогодні дуже багато дітей навчається у цій метро школі. У нас є дві зміни. І переважно навчання йде для школярів 1-3 класів, оскільки це найбільший освітній запит на очне навчання", — каже мер Харкова.

Він також пояснив, що класи учнів поділені згідно з районами міста, яких є дев'ять. Відповідно, кожен район має свої класи, де проводять заняття.

Навчання школярів зі Салтівського району міста в метро. Фото: скриншот

Окрім того, у школі є медичний та психологічний кабінети, а оскільки освітній процес відбувається у підземеллі, тут зроблена рекуперація повітря обміну та спеціальне освітлення. Загалом створені всі умови, аби діти були в безпеці та щоб в них не було доступів до потягів.

Навчання та доїзд дітей повністю безкоштовні.

Навчання дітей у метро школі. Фото: скриншот

Навчання дітей у метро школі. Фото: скриншот

Яка вартість створення школи у метро для місцевого бюджету

На запитання про вартість створення метро школи Терехов відповів: "Скільки б це не коштувало — це цвіт нашої нації. Сьогодні я не буду називати цифри, але це не дуже величезні кошти, якщо йдеться про навчання дітей. До прикладу, парти, дошки та інше шкільне приладдя ми перевезли сюди з усіх міських шкіл. Найбільші витрати — це їжа та транспорт".

Попри це він додав, що місцева влада повинна продумано рахувати кожну копійку та підтримувати баланс бюджету, аби на все вистачало.

З якими проблемами стикнулась влада під час створення школи у підземеллі

Терехов поділився, що й були проблеми під час створення такої унікальної школи. Перш за все це пов'язано з браком часу на організацію такого освітнього процесу.

"У нас були дуже стислі строки, оскільки була заборона на навчання в укриттях у школах, а 1 вересня нам потрібно було вчити дітей, тому за такий короткий час нам потрібно було зробити все, аби дати змогу дітям навчатися", — підкреслив він.

Нагадаємо, 18 жовтня армія Росії вдарила по Індустріальному району Харкова, внаслідок чого у районі трапилися перебої зі світлом. Також внаслідок обстрілів загорівся ТЦ "Клас".