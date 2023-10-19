"Метро Харькова стало школой", — Терехов рассказал об особенностях обучения детей
В прифронтовом городе Харьков школу для детей создали прямо в метро. Для того, чтобы дети учились в безопасности и не выходили на улицы, которые часто под прицельными обстрелами россиян, их кормят на месте и привозят муниципальным транспортом, а в классе с детьми находится не только учительница, но и другие воспитатели и охрана.
Обо всех нюансах обучения в метро школе в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Школа в подземелье: как учатся дети в Харькове
Терехов рассказал, что очень много родителей и детей в городе желают учиться в режиме оффлайн. Из-за ситуации в Харькове местные власти решили построить школу прямо в метро.
"Сегодня очень много детей учится в этой метро школе. У нас есть две смены. И преимущественно обучение идет для школьников 1-3 классов, поскольку это самый большой образовательный запрос на очное обучение", — говорит мэр Харькова.
Он также пояснил, что классы учеников поделены согласно районам города, которых есть девять. Соответственно каждый район имеет свои классы, где проводят занятия.
Кроме того, в школе есть медицинский и психологический кабинеты, а поскольку образовательный процесс проходит в подземелье, здесь сделана рекуперация воздуха обмена и специальное освещение. В целом созданы все условия, чтобы дети были в безопасности и чтобы у них не было доступа к поездам.
Обучение и доезд детей полностью бесплатные.
Какова стоимость создания школы в метро для местного бюджета
На вопрос о стоимости создания метро школы Терехов ответил: "Сколько бы это ни стоило — это цвет нашей нации. Сегодня я не буду называть цифры, но это не очень огромные средства, если речь идет об обучении детей. К примеру, парты, доски и прочее школьные принадлежности мы перевезли сюда из всех городских школ. Наибольшие расходы — это еда и транспорт".
Несмотря на это, он добавил, что местные власти должны продумано считать каждую копейку и поддерживать баланс бюджета, чтобы на все хватало.
С какими проблемами столкнулись власти при создании школы в метро
Терехов поделился, что также были проблемы при создании такой уникальной школы. Прежде всего, это связано с нехваткой времени на организацию такого образовательного процесса.
"У нас были очень сжатые сроки, поскольку был запрет на обучение в укрытиях в школах, а 1 сентября нам нужно было учить детей, поэтому за столь короткое время нам нужно было сделать все, чтобы дать возможность детям учиться", — подчеркнул он.
Напомним, 18 октября армия России ударила по Индустриальному району Харькова, в результате чего в районе произошли перебои со светом. Также в результате обстрелов загорелся ТЦ "Класс".
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