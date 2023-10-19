"Метро Харькова стало школой", — Терехов рассказал об особенностях обучения детей

Мэр Харькова Игорь Терехов и ведущая Новини.LIVE Лана Шевчук. Фото: скриншот

В прифронтовом городе Харьков школу для детей создали прямо в метро. Для того, чтобы дети учились в безопасности и не выходили на улицы, которые часто под прицельными обстрелами россиян, их кормят на месте и привозят муниципальным транспортом, а в классе с детьми находится не только учительница, но и другие воспитатели и охрана.

Обо всех нюансах обучения в метро школе в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Терехов рассказал, что очень много родителей и детей в городе желают учиться в режиме оффлайн. Из-за ситуации в Харькове местные власти решили построить школу прямо в метро.

"Сегодня очень много детей учится в этой метро школе. У нас есть две смены. И преимущественно обучение идет для школьников 1-3 классов, поскольку это самый большой образовательный запрос на очное обучение", — говорит мэр Харькова.

Он также пояснил, что классы учеников поделены согласно районам города, которых есть девять. Соответственно каждый район имеет свои классы, где проводят занятия.

Учеба школьников из Салтовского района города в метро. Фото: скриншот

Кроме того, в школе есть медицинский и психологический кабинеты, а поскольку образовательный процесс проходит в подземелье, здесь сделана рекуперация воздуха обмена и специальное освещение. В целом созданы все условия, чтобы дети были в безопасности и чтобы у них не было доступа к поездам.

Обучение и доезд детей полностью бесплатные.

Обучение детей в школе метро. Фото: скриншот

Обучение детей в школе метро. Фото: скриншот

Какова стоимость создания школы в метро для местного бюджета

На вопрос о стоимости создания метро школы Терехов ответил: "Сколько бы это ни стоило — это цвет нашей нации. Сегодня я не буду называть цифры, но это не очень огромные средства, если речь идет об обучении детей. К примеру, парты, доски и прочее школьные принадлежности мы перевезли сюда из всех городских школ. Наибольшие расходы — это еда и транспорт".

Несмотря на это, он добавил, что местные власти должны продумано считать каждую копейку и поддерживать баланс бюджета, чтобы на все хватало.

С какими проблемами столкнулись власти при создании школы в метро

Терехов поделился, что также были проблемы при создании такой уникальной школы. Прежде всего, это связано с нехваткой времени на организацию такого образовательного процесса.

"У нас были очень сжатые сроки, поскольку был запрет на обучение в укрытиях в школах, а 1 сентября нам нужно было учить детей, поэтому за столь короткое время нам нужно было сделать все, чтобы дать возможность детям учиться", — подчеркнул он.

Напомним, 18 октября армия России ударила по Индустриальному району Харькова, в результате чего в районе произошли перебои со светом. Также в результате обстрелов загорелся ТЦ "Класс".