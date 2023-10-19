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"Метро Харькова стало школой", — Терехов рассказал об особенностях обучения детей

19 октября 2023 08:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Метро Харькова стало школой", — Терехов рассказал об особенностях обучения детей
Мэр Харькова Игорь Терехов и ведущая Новини.LIVE Лана Шевчук. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В прифронтовом городе Харьков школу для детей создали прямо в метро. Для того, чтобы дети учились в безопасности и не выходили на улицы, которые часто под прицельными обстрелами россиян, их кормят на месте и привозят муниципальным транспортом, а в классе с детьми находится не только учительница, но и другие воспитатели и охрана.

Обо всех нюансах обучения в метро школе в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Школа в подземелье: как учатся дети в Харькове

Терехов рассказал, что очень много родителей и детей в городе желают учиться в режиме оффлайн. Из-за ситуации в Харькове местные власти решили построить школу прямо в метро.

"Сегодня очень много детей учится в этой метро школе. У нас есть две смены. И преимущественно обучение идет для школьников 1-3 классов, поскольку это самый большой образовательный запрос на очное обучение", — говорит мэр Харькова.

Он также пояснил, что классы учеников поделены согласно районам города, которых есть девять. Соответственно каждый район имеет свои классы, где проводят занятия.

метро школа в Харькове
Учеба школьников из Салтовского района города в метро. Фото: скриншот

Кроме того, в школе есть медицинский и психологический кабинеты, а поскольку образовательный процесс проходит в подземелье, здесь сделана рекуперация воздуха обмена и специальное освещение. В целом созданы все условия, чтобы дети были в безопасности и чтобы у них не было доступа к поездам.

Обучение и доезд детей полностью бесплатные. 

метро школа в Харькове
Обучение детей в школе метро. Фото: скриншот
метро школа в Харькове
Обучение детей в школе метро. Фото: скриншот

Какова стоимость создания школы в метро для местного бюджета

На вопрос о стоимости создания метро школы Терехов ответил: "Сколько бы это ни стоило — это цвет нашей нации. Сегодня я не буду называть цифры, но это не очень огромные средства, если речь идет об обучении детей. К примеру, парты, доски и прочее школьные принадлежности мы перевезли сюда из всех городских школ. Наибольшие расходы — это еда и транспорт".

Несмотря на это, он добавил, что местные власти должны продумано считать каждую копейку и поддерживать баланс бюджета, чтобы на все хватало.

С какими проблемами столкнулись власти при создании школы в метро

Терехов поделился, что также были проблемы при создании такой уникальной школы. Прежде всего, это связано с нехваткой времени на организацию такого образовательного процесса.

"У нас были очень сжатые сроки, поскольку был запрет на обучение в укрытиях в школах, а 1 сентября нам нужно было учить детей, поэтому за столь короткое время нам нужно было сделать все, чтобы дать возможность детям учиться", — подчеркнул он.

Напомним, 18 октября армия России ударила по Индустриальному району Харькова, в результате чего в районе произошли перебои со светом. Также в результате обстрелов загорелся ТЦ "Класс".

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