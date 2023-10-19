"Харків не проросійський і ніколи ним не був", — Терехов розповів про настрої в місті

Мер Харкова Ігор Терехов та ведуча Новини.LIVE Лана Шевчук. Фото: скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов розповів в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE, чи переходять харків'яни на спілкування українською мовою та які настрої в місті. Окрім того, він розвіяв міфи про проросійських містян.

Які настрої в місті і чи переходять харків'яни на спілкування українською?

— Так, дійсно до початку війни Харків був російськомовним. Хочу сказати, що навіть зараз, якщо ви пройдете вулицями міста, то почуєте, що десь українська мова є, десь слобожанська мова, це не класична російська, це саме слобожанська мова, але ми все частіше і частіше переходимо на українську. Ніколи Харків не був проросійським. Це омана, яку роздували російські ЗМІ і пропагандисти, але насправді ми довели всьому світу, що ми проукраїнські. Ми українське місто-герой, ми фортеця боротьби за українську цілісність.

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У попередньому своєму інтерв'ю ви навіть сказали, що харків'яни більш радикально налаштовані проти росіян, ніж мешканці західної України, поясність це, будь ласка.

— Я це казав і можу пояснити чому. Близькість від кордону. Були родинні стосунки, зокрема, між харків'янами і мешканцями РФ, але зараз ніхто не хоче спілкуватися з росіянами, бо те, що вони накоїли — жахливо. Ми зараз не можемо їм пробачити це, просто не можемо. Руйнація шкіл, дитячих садочків, лікарень, житлових будинків. Пробачити це просто неможливо. Я думаю, що пройде декілька поколінь, коли настане такий момент, що можливо якось буде якесь примирення.

Сьогодні радикалізм харків'ян стосовно російського агресора найбільший, чим в інших міста України.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов також розповів, як проходить процес навчання у школі метро.