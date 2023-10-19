"Харьков не пророссийский и никогда им не был", — Терехов рассказал о настроях в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов и ведущая Новини.LIVE Лана Шевчук. Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE, переходят ли харьковчане на общение украинским языком и какие настрои в городе. Кроме того, он развеял мифы о пророссийских горожанах.

Какие настроения в городе и переходят ли харьковчане на общение украинском языком?

— Да, действительно, до начала войны Харьков был русскоязычным. Хочу сказать, что даже сейчас, если вы пройдете по улицам города, то услышите где-то украинский, а где-то слобожанский язык, это не классический русский, это именно слобожанский язык, но мы все чаще и чаще переходим на украинский. Никогда Харьков не был пророссийским. Это заблуждение, которое раздували российские СМИ и пропагандисты, но на самом деле мы доказали всему миру, что мы проукраинские. Мы украинский город-герой, мы крепость борьбы за украинскую целостность.

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В предыдущем своем интервью вы даже сказали, что харьковчане более радикально настроены против россиян, чем жители западной Украины объясните это, пожалуйста.

— Я это говорил и могу объяснить почему. Близость к границе. Были родственные отношения, в частности, между харьковчанами и жителями РФ, но сейчас никто не хочет общаться с россиянами, потому что то, что они натворили, ужасно. Мы сейчас не можем простить их, просто не можем. Разрушение школ, детских садов, больниц, жилых домов. Простить это просто невозможно. Я думаю, что пройдет несколько поколений, когда наступит такой момент, что возможно какое-нибудь примирение.

Сегодня радикализм харьковчан в отношении к российскому агрессору больше, чем у других городов Украины.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов также рассказал, как проходит процесс обучения в школе метро.