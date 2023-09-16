Празднование Рош ха-Шана: мэр Умани рассказала о туристическом сборе с каждого хасида

Мэр Умани Ирина Плетнева. Фото: facebook.com/PletnovaIryna

Мэр Умани Ирина Плетнева рассказала о туристическом сборе с каждого хасида, который приехал в город на празднование Рош ха-Шана. Средства тратятся на уборку, обустройство блокпостов и установку дополнительных знаков. Плетнева также прокомментировала помощь от Израиля.

Об этом Ирина Плетнева рассказала в интервью Новини.LIVE.

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Туристический сбор и помощь Израиля

Израиль предоставил Украине помощь в размере 26 млн грн на помощь тем, кто собирается в Умань. Плетнева ответила на вопрос, что из этих средств получит город.

"Не могу сказать, кому Израиль выделил эти средства. Город зарабатывает туристический сбор с каждого туриста. Конечно, мы не можем всех проконтролировать, но уверены, что они относятся к этому добросовестно", — подчеркнула она.

По ее словам, средства туристического сбора тратятся на уборку от празднований, обустройство блокпостов, а также установку дополнительных знаков.

"В прошлом году мы общались со всеми течениями паломников и пообещали им, если они заплатят туристический сбор, то увидят улучшения на территории микрорайона", — рассказала мэр Умани.

Плетнева говорит, что в городе уже отремонтирована часть туристической улицы, заменены сети и новый тротуар. По словам мэра Умани, обязательства выполняются в полной мере.

Напомним, сколько хасидов в этом году приехали в Умань на празднование начала нового года Рош ха-Шана, какие запреты существуют из-за войны и что будут делать паломники во время сигналов воздушной тревоги — в интервью Новини.LIVE рассказала мэр Умани Ирина Плетнева.

Также мы писали, что специально к празднованию еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани усилили меры безопасности в городе. Кроме того, был введен запрет на продажу некоторых товаров.