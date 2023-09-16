Святкування Рош га-Шана: мер Умані розповіла про туристичний збір з кожного хасида

Мер Умані Ірина Плетньова. Фото: facebook.com/PletnovaIryna

Міський голова Умані Ірина Плетньова розповіла про туристичний збір з кожного хасида, який приїхав у місто на святкування Рош га-Шана. Кошти витрачаються на прибирання, облаштування блокпостів та встановлення додаткових знаків. Плетньова також прокоментувала допомогу від Ізраїлю.

Про це Ірина Плетньова розповіла в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Туристичний збір та допомога Ізраїля

Ізраїль надав Україні допомогу у розмірі 26 млн грн на допомогу тим, хто збирається в Умань. Плетньова відповіла на запитання, що з цих коштів отримає місто.

"Не можу сказати, кому Ізраїль виділив ці кошти. Місто заробляє туристичний збір з кожного туриста. Звичайно, ми не можемо всіх проконтролювати, але впевнені, що вони ставляться до цього добросовісно", — наголосила вона.

За її словами, кошти туристичного збору витрачаються на прибирання від святкувань, облаштування блокпостів, а також встановлення додаткових знаків.

"Торік ми спілкувалися із всіма течіями прочан і пообіцяли їм, якщо вони заплатять туристичний збір, то побачать покращення на території мікрорайону", — розповіла мер Умані.

Плетньова каже, що у місті вже відремонтовано частину туристичної вулиці, замінені мережі та збудований новий тротуар. За словами мера Умані, зобов'язання виконуються повною мірою.

Нагадаємо, скільки хасидів цьогоріч приїхали до Умані на святкування початку нового року Рош га-Шана, які заборони існують через війну та що робитимуть прочани під час сигналів повітряної тривоги — в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла міський голова Умані Ірина Плетньова.

Також ми писали, що спеціально до святкування єврейського Нового року Рош г а-Шана в Умані посилили безпекові заходи в місті. Окрім цього, було введено заборону на продаж деяких товарів.