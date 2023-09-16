Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ексклюзив arrow Святкування Рош га-Шана: мер Умані розповіла про туристичний збір з кожного хасида arrow

Святкування Рош га-Шана: мер Умані розповіла про туристичний збір з кожного хасида

16 вересня 2023 17:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Святкування Рош га-Шана: мер Умані розповіла про туристичний збір з кожного хасида
Мер Умані Ірина Плетньова. Фото: facebook.com/PletnovaIryna
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міський голова Умані Ірина Плетньова розповіла про туристичний збір з кожного хасида, який приїхав у місто на святкування Рош га-Шана. Кошти витрачаються на прибирання, облаштування блокпостів та встановлення додаткових знаків. Плетньова також прокоментувала допомогу від Ізраїлю.

Про це Ірина Плетньова розповіла в інтерв'ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Туристичний збір та допомога Ізраїля

Ізраїль надав Україні допомогу у розмірі 26 млн грн на допомогу тим, хто збирається в Умань. Плетньова відповіла на запитання, що з цих коштів отримає місто. 

"Не можу сказати, кому Ізраїль виділив ці кошти. Місто заробляє туристичний збір з кожного туриста. Звичайно, ми не можемо всіх проконтролювати, але впевнені, що вони ставляться до цього добросовісно", — наголосила вона.

За її словами, кошти туристичного збору витрачаються на прибирання від святкувань, облаштування блокпостів, а також встановлення додаткових знаків.

"Торік ми спілкувалися із всіма течіями прочан і пообіцяли їм, якщо вони заплатять туристичний збір, то побачать покращення на території мікрорайону", — розповіла мер Умані.

Плетньова каже, що у місті вже відремонтовано частину туристичної вулиці, замінені мережі та збудований новий тротуар. За словами мера Умані, зобов'язання виконуються повною мірою.

Нагадаємо, скільки хасидів цьогоріч приїхали до Умані на святкування початку нового року Рош га-Шана, які заборони існують через війну та що робитимуть прочани під час сигналів повітряної тривоги — в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла міський голова Умані Ірина Плетньова. 

Також ми писали, що спеціально до святкування єврейського Нового року Рош г а-Шана в Умані посилили безпекові заходи  в місті. Окрім цього, було введено заборону на продаж деяких товарів.   

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз