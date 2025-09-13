Цены на золото резко выросли — сколько стоит 1 грамм в банках и ломбардах Украины

Золотые кольца. Фото: кадр из видео

Мировые цены на один из основных металлов продолжают неуклонно расти. Стоимость золота бьет рекорды — по состоянию на середину сентября показатель пересек отметку 3 643 долларов за унцию. Очевидно, ситуация в мире отразилась на ценах в Украине.

Стоимость золота от НБУ

По состоянию на 6 сентября, неделю назад, унция драгоценного металла стоила 3 586 долларов, следовательно за неделю котировки поднялись на 57 долларов. По данным специализированного портала GoldPrice, в течение одного месяца цены выросли на 8,8%, или 296 долларов. В годовом разрезе имеем повышение на 40,8%, или более 1 000 долларов.

Национальный банк регулярно публикует на официальном сайте закупочную стоимость металла (для заключения сделок с субъектами хозяйствования), поскольку занимается накоплением и хранением золотовалютных резервов. По состоянию на 12 сентября 2025 года цены за 1 грамм находились на таком уровне:

металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 4 756,93 грн (было 4 664,84 грн неделю назад);

металл, требующий доведения до стандартов качества — 4 742,66 грн (было 4 650,85 грн);

металл, не соответствующий требованиям качества — 4 709,36 грн (было 4 618,19 грн).

Всего за четверть месяца стоимость поднялась на 92 грн в каждой категории. Аналогичная тенденция наблюдается с закупочными ценами на золото в ломе:

333 проба — 1 568,22 грн/грамм;

375 проба — 1 766,01 грн/грамм;

500 проба — 2 354,68 грн/грамм;

583 проба — 2 745,56 грн/грамм;

585 проба — 2 754,98 грн/грамм;

750 проба — 3 532,02 грн/грамм;

900 проба — 4 238,42 грн/грамм;

916 проба — 4 313,77 грн/грамм;

958 проба — 4 511,57 грн/грамм;

999 проба — 4 704,65 грн/грамм;

999,9 проба — 4 708,89 грн/грамм.

"Золото проб, не указанных в таблице, покупать по вычисленным ценам, исходя из цены 4 709,36 гривны. Зубные протезы, бывшие в пользовании, которые содержат золото 900/750 проб, покупать по цене 3 814,58 гривны за грамм", — говорится документе НБУ.

Сколько стоит золото в ломбарде

Рост мировых цен привел к поднятию тарифов в ломбардах. Украинцы могут дороже продать ювелирные украшения, например, кольца, подвески, серьги, браслеты, крестики и другие аксессуары. Так же в заведениях дадут больше за золотые монеты от НБУ. По состоянию на субботу, 12 сентября, цены находятся в таком диапазоне:

375 проба — до 1 933 грн/грамм;

500 проба — до 2 577 грн/грамм;

583 проба — до 3 005 грн/грамм;

585 проба — до 3 016 грн/грамм;

750 проба — до 3 866 грн/грамм;

850 проба (стоматологическое золото) — до 4 170 грн/грамм;

900 проба — до 4 639 грн/грамм;

916 проба — до 4 721 грн/грамм;

958 проба (слитки) — до 4 938 грн/грамм.

Рекомендуем посетить несколько ломбардов и ознакомиться с актуальными тарифами, дабы продать золотые украшения по максимально выгодной цене. Но помните, что конечная прибыль может снизиться из-за наличия повреждений или других недостатков на металле.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, одним из самых дорогих и редких металлов в мире считается иридий. Он устойчив к коррозии и характеризуется высокой плотностью. Ресурс применяют во многих отраслях, в частности ювелирных изделиях, медицине и электронике.

Также мы писали, что в Украине серебро добывают открытым и шахтным способом в разных регионах. Крупнейшими месторождениями считаются Майданское (Днепропетровская область) и Субботовское (Кировоградская область).