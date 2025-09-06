Видео
Главная Экономика Стоимость золота бьет рекорды — что с ценами в банках и ломбардах

Стоимость золота бьет рекорды — что с ценами в банках и ломбардах

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 15:10
В банках и ломбардах переписали цены на золото — сколько теперь стоит 1 грамм
Золотые слитки и монеты. Фото: Unsplash

Мировые цены на золото в очередной раз обновили исторический максимум. По состоянию на 6 сентября 2025 года стоимость драгоценного металла подскочила до 3 586 долларов за унцию. В месячном разрезе имеем подорожание на 161 доллар или почти 5%. Очевидно, тенденция отразилась на ценах в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью золота в банках и ломбардах.

Цены на золото от НБУ

Узнать актуальную закупочную стоимость драгоценного металла можно на официальном сайте Национального банка, где регулярно публикуют сведения. Выполняя обязанности накопления и хранения золотовалютных резервов, регулятор заключает сделки с субъектами хозяйствования. По состоянию на пятницу, 5 сентября, стоимость 1 грамма находилась на таком уровне:

  • металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 4 664,84 грн (было 4 569,61 грн четыре дня назад);
  • металл, требующий доведения до стандартов качества — 4 650,85 грн (было 4 555,90 грн);
  • металл, не соответствующий требованиям качества — 4 618,19 грн (было 4 523,91 грн).

Всего за несколько дней, со вторника по пятницу, цены поднялись на 95 грн в каждой категорий. Аналогичная тенденция коснулась золота в ломе, закупочная стоимость которого составляла:

  • 333 проба — 1 537,86 грн/грамм;
  • 375 проба — 1 731,82 грн/грамм;
  • 500 проба — 2 309,10 грн/грамм;
  • 583 проба — 2 692,40 грн/грамм;
  • 585 проба — 2 701,64 грн/грамм;
  • 750 проба — 3 463,64 грн/грамм;
  • 900 проба — 4 156,37 грн/грамм;
  • 916 проба — 4 230,26 грн/грамм;
  • 958 проба — 4 424,23 грн/грамм;
  • 999 проба — 4 613,57 грн/грамм;
  • 999,9 проба — 4 617,73 грн/грамм.

"Золото проб, не указанных в таблице, покупать по вычисленным ценам, исходя из цены 4 618,19 гривны. Зубные протезы, бывшие в пользовании, содержащие золото 900/750 проб, покупать по цене 3 740,73 гривны за грамм", — говорится документе НБУ.

Стоимость золота в ломбарде

Поскольку драгоценный металл изрядно вырос в цене, то ломбарды тоже подняли свои прайсы для клиентов. Украинцам стало гораздо выгоднее продавать украшения, в частности цепочки, кольца, серьги, подвески, браслеты, часы и другие аксессуары. Актуальная стоимость 1 грамм золота в ломе такая:

  • 375 проба — до 1 861 грн/грамм;
  • 500 проба — до 2 481 грн/грамм;
  • 583 проба — до 2 900 грн/грамм;
  • 585 проба — до 2 950 грн/грамм;
  • 750 проба — до 3 721 грн/грамм;
  • 850 проба (стоматологическое золото) — до 4 013 грн/грамм;
  • 900 проба — до 4 465 грн/грамм;
  • 916 проба — до 4 544 грн/грамм;
  • 958 проба (слитки) — до 4 752 грн/грамм.

Отметим, в ломбардах оценивают не только пробу и вес, но также внешний вид украшения, наличие повреждений или других недостатков металла. Поэтому конечная прибыль от продажи лома может варьироваться в зависимости от заведения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам выгодно сдавать на лом цветные металлы, в частности медь и латунь. Цены могут отличаться по регионам, но в среднем медь покупают по 320 грн/кг. Латунь немного дешевле — около 200 грн/кг.

Также мы писали, что старый металл можно сдать на лом, но некоторые конструкции запрещено продавать. За нелегальные операции грозят штрафы от 8 500 до 68 000 грн, а в отдельных случаях — даже лишение свободы.

Автор:
Автор:
Елизавета Супивская
