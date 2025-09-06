В банках і ломбардах переписали ціни на золото — скільки тепер коштує 1 грам

Золоті злитки і монети. Фото: Unsplash

Світові ціни на золото вкотре оновили історичний максимум. Станом на 6 вересня 2025 року вартість дорогоцінного металу підскочила до 3 586 доларів за унцію. В місячному розрізі маємо дорожчання на 161 долар або майже 5%. Очевидно, тенденція відобразилася на цінах в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю золота в банках і ломбардах.

Ціни на золото від НБУ

Дізнатися актуальну закупівельну вартість дорогоцінного металу можна на офіційному сайті Національного банку, де регулярно публікують відомості. Виконуючи обов’язки накопичення і зберігання золотовалютних резервів, регулятор укладає угоди з суб’єктами господарювання. Станом на п’ятницю, 5 вересня, вартість 1 грама перебувала на такому рівні:

метал, доведений до найвищих стандартів якості — 4 664,84 грн (було 4 569,61 грн чотири дні тому);

метал, який потребує доведення до стандартів якості — 4 650,85 грн (було 4 555,90 грн);

метал, що не відповідає вимогам якості — 4 618,19 грн (було 4 523,91 грн).

Всього за кілька днів, з вівторка до п’ятниці, ціни піднялися на 95 грн у кожній категорій. Аналогічна тенденція торкнулася золота у брухті, закупівельна вартість якого становила:

333 проба — 1 537,86 грн/грам;

375 проба — 1 731,82 грн/грам;

500 проба — 2 309,10 грн/грам;

583 проба — 2 692,40 грн/грам;

585 проба — 2 701,64 грн/грам;

750 проба — 3 463,64 грн/грам;

900 проба — 4 156,37 грн/грам;

916 проба — 4 230,26 грн/грам;

958 проба — 4 424,23 грн/грам;

999 проба — 4 613,57 грн/грам;

999,9 проба — 4 617,73 грн/грам.

"Золото проб, не зазначених у таблиці, купувати за обчисленими цінами, виходячи із ціни 4 618,19 гривні. Зубні протези, що були в користуванні, які містять золото 900/750 проб, купувати за ціною 3 740,73 гривні за грам", — йдеться документі НБУ.

Вартість золота в ломбарді

Оскільки дорогоцінний метал неабияк виріс у ціні, то ломбарди також підняли свої прайси для клієнтів. Українцям стало набагато вигідніше продавати прикраси, зокрема ланцюжки, каблучки, сережки, підвіски, браслети, годинники та інші аксесуари. Актуальна вартість 1 грам золота в брухті така:

375 проба — до 1 861 грн/грам;

500 проба — до 2 481 грн/грам;

583 проба — до 2 900 грн/грам;

585 проба — до 2 950 грн/грам;

750 проба — до 3 721 грн/грам;

850 проба (стоматологічне золото) — до 4 013 грн/грам;

900 проба — до 4 465 грн/грам;

916 проба — до 4 544 грн/грам;

958 проба (злитки) — до 4 752 грн/грам.

Зауважимо, в ломбардах оцінюють не лише пробу та вагу, але й зовнішній вигляд прикраси, наявність пошкоджень чи інших недоліків металу. Тому кінцевий прибуток від продажу може варіюватися залежно від закладу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям вигідно здавати на брухт кольорові метали, зокрема мідь і латунь. Ціни можуть відрізнятися по регіонах, але в середньому мідь купують по 320 грн/кг. Латунь трохи дешевша — близько 200 грн/кг.

Також ми писали, що старий метал можна здати на брухт, але деякі конструкції заборонено продавати. За нелегальні операції загрожують штрафи від 8 500 до 68 000 грн, а в окремих випадках — навіть позбавлення волі.