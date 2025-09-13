Ціни на золото різко виросли — скільки коштує 1 грам у банках і ломбардах України

Золоті каблучки. Фото: кадр із відео

Світові ціни на один з основних металів продовжують невпинно зростати. Вартість золота б’є рекорди — станом на середину вересня показник перетнув позначку 3 643 доларів за унцію. Очевидно, ситуація у світі відобразилася на цінах в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує золото в банках і ломбардах України.

Реклама

Читайте також:

Вартість золота від НБУ

Станом на 6 вересни, тиждень тому, унція дорогоцінного металу коштувала 3 586 доларів, отже за тиждень котирування піднялися на 57 доларів. За даними спеціалізованого порталу GoldPrice, протягом одного місяця ціни виросли на 8,8%, або 296 доларів. У річному розрізі маємо підвищення на 40,8%, або понад 1 000 доларів.

Національний банк регулярно публікує на офіційному сайті закупівельну вартість металу (для укладання угод із суб’єктами господарювання), оскільки займається накопиченням і зберіганням золотовалютних резервів. Станом на 12 вересня 2025 року ціни за 1 грам перебували на такому рівні:

метал, доведений до найвищих стандартів якості — 4 756,93 грн (було 4 664,84 грн тиждень тому);

метал, який потребує доведення до стандартів якості — 4 742,66 грн (було 4 650,85 грн);

метал, що не відповідає вимогам якості — 4 709,36 грн (було 4 618,19 грн).

Всього за чверть місяця вартість піднялася на 92 грн у кожній категорії. Аналогічна тенденція спостерігається з закупівельними цінами на золото у брухті:

333 проба — 1 568,22 грн/грам;

375 проба — 1 766,01 грн/грам;

500 проба — 2 354,68 грн/грам;

583 проба — 2 745,56 грн/грам;

585 проба — 2 754,98 грн/грам;

750 проба — 3 532,02 грн/грам;

900 проба — 4 238,42 грн/грам;

916 проба — 4 313,77 грн/грам;

958 проба — 4 511,57 грн/грам;

999 проба — 4 704,65 грн/грам;

999,9 проба — 4 708,89 грн/грам.

"Золото проб, не зазначених у таблиці, купувати за обчисленими цінами, виходячи із ціни 4 709,36 гривні. Зубні протези, що були в користуванні, які містять золото 900/750 проб, купувати за ціною 3 814,58 гривні за грам", — йдеться в документі НБУ.

Скільки коштує золото в ломбарді

Зростання світових цін призвело до підняття тарифів у ломбардах. Українці можуть дорожче продати ювелірні прикраси, наприклад, каблучки, підвіски, сережки, браслети, хрестики та інші аксесуари. Так само в закладах дадуть більше за золоті монети від НБУ. Станом на суботу, 12 вересня, ціни перебувають в такому діапазоні:

375 проба — до 1 933 грн/грам;

500 проба — до 2 577 грн/грам;

583 проба — до 3 005 грн/грам;

585 проба — до 3 016 грн/грам;

750 проба — до 3 866 грн/грам;

850 проба (стоматологічне золото) — до 4 170 грн/грам;

900 проба — до 4 639 грн/грам;

916 проба — до 4 721 грн/грам;

958 проба (злитки) — до 4 938 грн/грам.

Рекомендуємо відвідати кілька ломбардів та ознайомитися з актуальними тарифами, аби продати золоті прикраси за максимально вигідною ціною. Але пам’ятайте, що кінцевий прибуток може знизитися через наявність пошкоджень або інших недоліків на металі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, одним із найдорожчих і найрідкісніших металів у світі вважається іридій. Він стійкий до корозії та характеризується високою щільністю. Ресурс застосовують у багатьох галузях, зокрема ювелірних виробах, медицині та електроніці.

Також ми писали, що в Україні срібло видобувають відкритим і шахтним способом у різних регіонах. Найбільшими родовищами вважаються Майданське (Дніпропетровська область) та Суботівське (Кіровоградська область).