Золотые украшения на витрине. Фото: Unsplash

Украинцы могут получать дополнительный заработок от золота, продавая украшения из драгоценного металла или занимаясь инвестициями. Однако мировые цены продолжают умеренно снижаться, что негативно сказывается на ценах в ломбардах. Мы выяснили, сколько дадут за 1 грамм золота разных проб, содержащегося в кольцах, серьгах и подвесках, по состоянию на ноябрь 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на золото в ломбардах Украины.

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Сколько стоит золото в ломбардах

Продать можно различные украшения из драгоценного металла, а конечная стоимость зависит от пробы золота и состояния изделия. Если оно подлежит ремонту и перепродаже, выручка будет более солидной. А драгоценности в плохом состоянии принимают только как лом.

Чтобы получить максимальную выгоду, украинцам стоит проанализировать цены в разных ломбардах и выбрать место с лучшим предложением. По состоянию на середину ноября 2026 года средняя стоимость золота находится на таком уровне:

375 проба — до 2 300 грн;

500 проба — до 3 100 грн;

583 проба — до 3 650 грн;

585 проба — до 3 700 грн;

750 проба — до 4 500 грн;

850 проба (стоматологическое золото) — до 4 900 грн;

900 проба — до 5 400 грн;

916 проба — до 5 650 грн;

958 проба (слитки) — до 5 900 грн.

По данным специализированного портала Gold Price, стоимость золота в мире опустилась до 3 766 долларов за унцию. В начале ноября этот показатель составлял 3 900 долларов. В месячном разрезе речь идет о падении цены на 261,70 долларов, или 6,35%. А годовая динамика составила 219,77 долларов (-5,38%) в сторону снижения.

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Что такое проба золота

Согласно информации на сайте Госпродпотребслужбы, пробой называют показатель, определяющий содержание чистого драгоценного металла в сплаве. Трехзначное число показывает, какой процент частиц приходится именно на золото.

Например, клеймо 585 на украшении означает, что только 58,5% всего изделия — это чистое золото, а остальная часть (41,5%) — любые другие металлы. Дороже всего украинцы могут сдать 999 пробу, а наименьшую прибыль они получат за 375 пробу.

Отметим, с содержанием 99,9% чистого золота изготавливают банковские слитки, инвестиционные монеты и некоторые ювелирные украшения. Но металл сам по себе относительно мягкий, поэтому деформируется при ежедневном использовании. Для большинства драгоценных изделий, в частности колец и подвесок, используется 585 проба, поскольку это более практично.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут продавать черный и цветной лом для дополнительного заработка. Самым дорогим металлом считается медь — ее покупают в среднем по 450-500 грн за килограмм. Однако некоторые конструкции вообще запрещено принимать на переработку.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Национальный банк продавал золотую монету под названием "Боспорское царство". Ее оценили в более чем 200 000 грн, поскольку масса драгоценного металла в чистоте составляла 31,1 г. Один человек мог приобрести не более шести экземпляров.