Золоті прикраси на вітрині. Фото: Unsplash

Українці можуть отримувати додатковий заробіток на золоті, продаючи прикраси з дорогоцінного металу чи займаючись інвестиціями. Однак світові ціни продовжують помірно падати, що негативно відображається на прайсах у ломбардах. Ми дізналися, скільки дадуть за 1 грам золота різних проб, що міститься у каблучках, сережках і підвісках, станом на листопад 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на золото в ломбардах України.

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Скільки коштує золото в ломбардах

Продати можна різні прикраси з дорогоцінного металу, а кінцева вартість залежить від проби золота і стану виробу. Якщо він підлягає ремонту і перепродажу, заробіток буде соліднішим. А коштовності в поганому стані приймають лише як брухт.

Щоб отримати максимальну вигоду, українцям варто промоніторити ціни в різних ломбардах і вибрати місце з найкращою пропозицією. Станом на середину листопада 2026 року середня вартість золота перебуває на такому рівні:

375 проба — до 2 300 грн;

500 проба — до 3 100 грн;

583 проба — до 3 650 грн;

585 проба — до 3 700 грн;

750 проба — до 4 500 грн;

850 проба (стоматологічне золото) — до 4 900 грн;

900 проба — до 5 400 грн;

916 проба — до 5 650 грн;

958 проба (злитки) — до 5 900 грн.

За даними спеціалізованого порталу Gold Price, вартість золота у світі опустилася до 3 766 доларів за унцію. На початку листопада показник становив 3 900 доларів. У місячному розрізі йдеться про падіння ціни на 261,70 доларів, або 6,35%. А річна динаміка склала 219,77 доларів (-5,38%) у бік зниження.

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Що таке проба золота

Згідно з інформацією на сайті Держпродспоживслужби, пробою називають показник, який визначає вміст чистого дорогоцінного металу в сплаві. Тризначне число показує, який відсоток частин припадає саме на золото.

Наприклад, клеймо 585 на прикрасі дає зрозуміти, що лише 58,5% усього виробу — це чисте золота, а залишок (41,5%) — будь-які інші метали. Найдорожче українці можуть здати 999 пробу, а найменший прибуток вони отримають за 375 пробу.

Зауважимо, зі вмістом 99,9% чистого золота виготовляють банківські злитки, інвестиційні монети і деякі ювелірні прикраси. Але цей метал сам по собі відносно м’який, тому деформується під час щоденного використання. Для більшості коштовних виробів, зокрема каблучок і підвісок, використовують 585 пробу, бо це практичніше.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть продавати чорний і кольоровий брухт для додаткового заробітку. Найдорожчим металом вважається мідь — її купують у середньому по 450-500 грн за кілограм. Однак деякі конструкції взагалі заборонено приймати на перероблення.

Також Новини.LIVE розповідали, що Національний банк продавав золоту монету під назвою "Боспорське царство". Її оцінили в понад 200 000 грн, оскільки маса дорогоцінного металу в чистоті складала 31,1 г. Одна людина могла придбати не більше шести екземплярів.