Горячие скидки в АТБ на продукты — что отдают на 40-50% дешевле

Скидки в АТБ могут вызвать ажиотаж — что стоит на 50% дешевле
Популярные украинские сети супермаркетов регулярно устанавливают скидки на продукты питания и организовывают распродажи товаров. В АТБ несколько дней продлится акция "Весенние скидки", в рамках которой посетителей обеспечат экономией до 50% на широкий ассортимент.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что в АТБ отдают почти за бесценок.
Горячие скидки в АТБ
Акционное предложение будет действовать до 11 марта включительно, поэтому украинцы имеют достаточно времени, дабы успеть закупиться продуктами. Сниженная цена коснулась многих категорий товаров, в частности сладостей, еды быстрого приготовления, молока, колбасных изделий, кофе и чая, мясных полуфабрикатов, консервов, макарон, сливочного масла и др.
Посетители АТБ могут купить продукты питания по таким выгодным ценам:
- мороженое "Три Медведя" Monaco Dessert Tiramisu — 91,50 грн вместо 186,50 грн (-50%);
- чипсы CHIPSTERS картофельные со вкусом сметаны с зеленью — 25,90 грн вместо 51,90 грн (-50%);
- шоколад Millennium Gold черный с целыми лесными орехами — 41,90 грн вместо 77,50 грн (-45%);
- сухие завтраки АХА Musli шоколадные с медом — 46,90 грн вместо 85,70 грн (-45%);
- колбаса "Мясная лавка/Своя линия" балыковая — 74,50 грн вместо 135,90 грн (-45%);
- кофе Jacobs Monarch растворимый сублимированный — 244,90 грн вместо 445,90 грн (-45%);
- крабовые палочки "Водный Мир" замороженные — 94,90 грн вместо 164,40 грн (-42%);
- икра "Рыбкоппродукт" лососевая зернистая горбуши — 219,90 грн вместо 369,90 грн (-40%);
- майонез "Королевский смак" на перепелиных яйцах — 46,90 грн вместо 78,50 грн (-40%).
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Товары со скидкой в АТБ. Фото: скриншот
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Товары со скидкой в АТБ. Фото: скриншот
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Товары со скидкой в АТБ. Фото: скриншот
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Товары со скидкой в АТБ. Фото: скриншот
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Товары со скидкой в АТБ. Фото: скриншот
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Товары со скидкой в АТБ. Фото: скриншот
Также АТБ регулярно обновляет ассортимент акционных товаров в постоянных акциях "Экономия, "Эксклюзивная скидка с Картой АТБ", "7 дней", "Эксклюзивные кофейные скидки от Jacobs", "Акционные предложения" и др. Имея специальную платежную карту от банков-партнеров, можно покупать продукты еще выгоднее. Ее выдают различные банки, в частности Monobank, Raiffeisen Bank, Укргазбанк, Ощадбанк, Sense Bank.
Напомним, стоимость нефасованных куриных яиц в АТБ взлетела до небес. Ранее продукт стоил намного дешевле, что позволяло экономить. Однако в марте цена пересекла отметку 5 грн/шт.
Также мы писали, за сколько украинцы могут купить популярный овощ в Сильпо и других популярных супермаркетах. Цена 300 грн/кг — это не предел, потребителям продают огурцы за большую стоимость. Эксперты ждут удешевления овощей в апреле-мае 2025 года.
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