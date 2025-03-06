Горячие скидки в АТБ на продукты — что отдают на 40-50% дешевле

Супермаркет АТБ в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Популярные украинские сети супермаркетов регулярно устанавливают скидки на продукты питания и организовывают распродажи товаров. В АТБ несколько дней продлится акция "Весенние скидки", в рамках которой посетителей обеспечат экономией до 50% на широкий ассортимент.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что в АТБ отдают почти за бесценок.

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Акционное предложение будет действовать до 11 марта включительно, поэтому украинцы имеют достаточно времени, дабы успеть закупиться продуктами. Сниженная цена коснулась многих категорий товаров, в частности сладостей, еды быстрого приготовления, молока, колбасных изделий, кофе и чая, мясных полуфабрикатов, консервов, макарон, сливочного масла и др.

Посетители АТБ могут купить продукты питания по таким выгодным ценам:

мороженое "Три Медведя" Monaco Dessert Tiramisu — 91,50 грн вместо 186,50 грн (-50%);

чипсы CHIPSTERS картофельные со вкусом сметаны с зеленью — 25,90 грн вместо 51,90 грн (-50%);

шоколад Millennium Gold черный с целыми лесными орехами — 41,90 грн вместо 77,50 грн (-45%);

сухие завтраки АХА Musli шоколадные с медом — 46,90 грн вместо 85,70 грн (-45%);

колбаса "Мясная лавка/Своя линия" балыковая — 74,50 грн вместо 135,90 грн (-45%);

кофе Jacobs Monarch растворимый сублимированный — 244,90 грн вместо 445,90 грн (-45%);

крабовые палочки "Водный Мир" замороженные — 94,90 грн вместо 164,40 грн (-42%);

икра "Рыбкоппродукт" лососевая зернистая горбуши — 219,90 грн вместо 369,90 грн (-40%);

майонез "Королевский смак" на перепелиных яйцах — 46,90 грн вместо 78,50 грн (-40%).

Товары со скидкой в АТБ. Фото: скриншот

Товары со скидкой в АТБ. Фото: скриншот

Товары со скидкой в АТБ. Фото: скриншот

Товары со скидкой в АТБ. Фото: скриншот

Товары со скидкой в АТБ. Фото: скриншот

Товары со скидкой в АТБ. Фото: скриншот 1 / 6

Также АТБ регулярно обновляет ассортимент акционных товаров в постоянных акциях "Экономия, "Эксклюзивная скидка с Картой АТБ", "7 дней", "Эксклюзивные кофейные скидки от Jacobs", "Акционные предложения" и др. Имея специальную платежную карту от банков-партнеров, можно покупать продукты еще выгоднее. Ее выдают различные банки, в частности Monobank, Raiffeisen Bank, Укргазбанк, Ощадбанк, Sense Bank.

Напомним, стоимость нефасованных куриных яиц в АТБ взлетела до небес. Ранее продукт стоил намного дешевле, что позволяло экономить. Однако в марте цена пересекла отметку 5 грн/шт.

Также мы писали, за сколько украинцы могут купить популярный овощ в Сильпо и других популярных супермаркетах. Цена 300 грн/кг — это не предел, потребителям продают огурцы за большую стоимость. Эксперты ждут удешевления овощей в апреле-мае 2025 года.