Гарячі знижки в АТБ на продукти — що віддають на 40-50% дешевше

Супермаркет АТБ в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Популярні українські мережі супермаркетів регулярно встановлюють знижки на продукти харчування та організовують розпродажі товарів. В АТБ кілька днів триватиме акція "Весняні знижки", в межах якої відвідувачів забезпечать економією до 50% на широкий асортимент.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що в АТБ віддають майже за безцінь.

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Гарячі знижки в АТБ

Акційна пропозиція діятиме до 11 березня включно, тож українці мають достатньо часу, аби встигнути закупитися продуктами. Знижена ціна торкнулася багатьох категорій товарів, зокрема солодощів, їжі швидкого приготування, молока, ковбасних виробів, кави і чаю, м'ясних напівфабрикатів, консервів, макаронів, вершкового масла та ін.

Відвідувачі АТБ можуть купити продукти харчування за такими вигідним цінами:

морозиво "Три Ведмеді" Monaco Dessert Tiramisu — 91,50 грн замість 186,50 грн (-50%);

чипси CHIPSTERS картопляні зі смаком сметани із зеленню — 25,90 грн замість 51,90 грн (-50%);

шоколад Millennium Gold чорний з цілими лісовими горіхами — 41,90 грн замість 77,50 грн (-45%);

сухі сніданки АХА Musli шоколадні з медом — 46,90 грн замість 85,70 грн (-45%);

ковбаса "М'ясна лавка/Своя лінія" баликова — 74,50 грн замість 135,90 грн (-45%);

кава Jacobs Monarch розчинна сублімована — 244,90 грн замість 445,90 грн (-45%);

крабові палички "Водний Світ" заморожені — 94,90 грн замість 164,40 грн (-42%);

ікрa "Рибкоппродукт" лососевa зернистa горбуші — 219,90 грн замість 369,90 грн (-40%);

майонез "Королівський смак" на перепелиних яйцях — 46,90 грн замість 78,50 грн (-40%).

Товари зі знижкою в АТБ. Фото: скриншот

Товари зі знижкою в АТБ. Фото: скриншот

Товари зі знижкою в АТБ. Фото: скриншот

Товари зі знижкою в АТБ. Фото: скриншот

Товари зі знижкою в АТБ. Фото: скриншот

Товари зі знижкою в АТБ. Фото: скриншот 1 / 6

Також АТБ регулярно оновлює асортимент акційних товарів у постійних акціях "Економія, "Ексклюзивна знижка з Карткою АТБ", "7 днів", "Ексклюзивні кавові знижки від Jacobs", "Акційні пропозиції" та ін. Маючи спеціальну платіжну картку від банків-партнерів, можна купувати продукти ще вигідніше. Її видають різні банки, бокрема Monobank, Raiffeisen Bank, Укргазбанк, Ощадбанк, Sense Bank.

Нагадаємо, вартість нефасованих курячих яєць в АТБ злетіла до небес. Раніше продукт коштував набагато дешевше, що дозволяло економити. Проте в березні ціна перетнула позначку 5 грн/шт.

Також ми писали, за скільки українці можуть купити популярний овоч у Сільпо та інших популярних супермаркетах. Ціна 300 грн/кг — це не межа, споживачам продають огірки за більшу вартість. Експерти чекають здешевлення овочів у квітні-травні 2025 року.