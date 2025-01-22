Сознательное заключение — почему японские пенсионеры выбирают жизнь за решеткой

Пожилые люди пожилого возраста. Фото: Pexels

В Японии все больше пожилых людей решают провести свои последние годы в тюрьмах. Они сознательно идут на мелкие преступления, чтобы оказаться за решеткой, где есть все необходимое для жизни.

О том, почему большое количество японцев стремятся сесть в тюрьму в старости, сообщает CNN.

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Для многих пожилых людей жизнь в тюрьме — это спасение. Там они имеют регулярное питание, бесплатную медицинскую помощь, уход и даже общение, чего им часто не хватает на свободе.

Охранник одной из крупнейших женских тюрем страны Такаеси Ширанага рассказал, что некоторые заключенные даже готовы платить за возможность остаться в тюрьме. Ежемесячно они предлагают 20-30 тысяч иен (примерно 5-7 тысяч гривен).

По его словам, они приходят сюда, потому что им холодно или голодно. В тюрьме они получают медицинскую помощь бесплатно. На свободе это стоит дорого, поэтому многие стремятся остаться здесь навсегда. Основные причины такого выбора:

Одиночество: многие пенсионеры остаются без поддержки родственников. Отсутствие дома: после увольнения им часто некуда возвращаться. Бедность: почти 20% японцев в возрасте от 65 лет живут за чертой бедности.

Почему тюрьма в Японии стала альтернативой дома престарелых

Тюрьмы в Японии часто напоминают дома для престарелых. Персонал помогает заключенным в повседневных делах, таких как прием пищи, купание и смена подгузников.

По словам 81-летней женщины, находящейся в тюрьме за кражу продуктов, ее жизнь за решеткой значительно стабильнее, чем на свободе.

В целом Япония сталкивается с демографическим кризисом — старение населения усугубляет социальные проблемы. Тюрьмы, хоть и не предназначены для таких функций, становятся последним пристанищем для многих пожилых людей.

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