Свідоме ув’язнення — чому японські пенсіонери обирають життя за ґратами

Люди похилого віку. Фото: Pexels

У Японії дедалі більше людей похилого віку вирішують провести свої останні роки у в’язницях. Вони свідомо йдуть на дрібні злочини, щоб опинитися за ґратами, де є все необхідне для життя.

Про те, чому велика кількість японців прагнуть сісти до в'язниці в старості, повідомляє CNN.

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Для багатьох людей похилого віку життя у в’язниці — це порятунок. Там вони мають регулярне харчування, безплатну медичну допомогу, догляд і навіть спілкування, чого їм часто бракує на волі.

Охоронець однієї з найбільших жіночих в’язниць країни Такаєсі Шіранага розповів, що деякі ув’язнені навіть готові платити за можливість залишитися у в’язниці. Щомісяця вони пропонують 20-30 тисяч єн (приблизно 5-7 тисяч гривень).

За його словами, вони приходять сюди, бо їм холодно або голодно. У в’язниці вони отримують медичну допомогу безплатно. На волі це коштує дорого, тому багато хто прагне залишитися тут назавжди. Основні причини такого вибору:

Самотність: багато пенсіонерів залишаються без підтримки родичів. Відсутність дому: після звільнення їм часто нікуди повертатися. Бідність: майже 20% японців віком від 65 років живуть за межею бідності.

Чому в'язниця в Японії стала альтернативою будинку пристарілих

В'язниці в Японії часто нагадують будинки для людей похилого віку. Персонал допомагає ув’язненим у повсякденних справах, таких як прийом їжі, купання та зміна підгузків.

За словами 81-річної жінки, яка перебуває у в’язниці за крадіжку продуктів, її життя за ґратами значно стабільніше, ніж на волі.

Загалом Японія стикається з демографічною кризою — старіння населення посилює соціальні проблеми. В’язниці, хоч і не призначені для таких функцій, стають останнім притулком для багатьох людей похилого віку.

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