Свідоме ув’язнення — чому японські пенсіонери обирають життя за ґратами

Злочин для порятунку — чому японські пенсіонери хочуть за ґрати
У Японії дедалі більше людей похилого віку вирішують провести свої останні роки у в’язницях. Вони свідомо йдуть на дрібні злочини, щоб опинитися за ґратами, де є все необхідне для життя.
Про те, чому велика кількість японців прагнуть сісти до в'язниці в старості, повідомляє CNN.
Чому японські пенсіонери обирають в’язницю
Для багатьох людей похилого віку життя у в’язниці — це порятунок. Там вони мають регулярне харчування, безплатну медичну допомогу, догляд і навіть спілкування, чого їм часто бракує на волі.
Охоронець однієї з найбільших жіночих в’язниць країни Такаєсі Шіранага розповів, що деякі ув’язнені навіть готові платити за можливість залишитися у в’язниці. Щомісяця вони пропонують 20-30 тисяч єн (приблизно 5-7 тисяч гривень).
За його словами, вони приходять сюди, бо їм холодно або голодно. У в’язниці вони отримують медичну допомогу безплатно. На волі це коштує дорого, тому багато хто прагне залишитися тут назавжди. Основні причини такого вибору:
- Самотність: багато пенсіонерів залишаються без підтримки родичів.
- Відсутність дому: після звільнення їм часто нікуди повертатися.
- Бідність: майже 20% японців віком від 65 років живуть за межею бідності.
Чому в'язниця в Японії стала альтернативою будинку пристарілих
В'язниці в Японії часто нагадують будинки для людей похилого віку. Персонал допомагає ув’язненим у повсякденних справах, таких як прийом їжі, купання та зміна підгузків.
За словами 81-річної жінки, яка перебуває у в’язниці за крадіжку продуктів, її життя за ґратами значно стабільніше, ніж на волі.
Загалом Японія стикається з демографічною кризою — старіння населення посилює соціальні проблеми. В’язниці, хоч і не призначені для таких функцій, стають останнім притулком для багатьох людей похилого віку.
Що ще варто знати українцям
Раніше ми писали, що пенсіонери, яким виповнилося 70 років і більше, отримують від держави суттєві пільги, що значно спрощують їхнє повсякденне життя. До того ж у 2025 році такі громадяни зможуть розраховувати на вікові доплати, які автоматично збільшать суму їхніх пенсійних виплат.
Також ми розповідали, що переїзд за кордон може стати новою сторінкою в житті, сповненою яскравих вражень, хоча й не без викликів. Глобальний Пенсійний Індекс 2025 року стане вашим надійним орієнтиром у виборі країни для проживання на пенсії, яка відповідатиме вашим особистим запитам, прагненням і життєвим планам.
Читайте Новини.LIVE!