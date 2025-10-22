Расходы на коммунальные услуги в селе и в городе — где будет дешевле зимой

Заснеженный дом в селе. Фото: УНИАН

Учитывая возвращение отключений электроэнергии и потенциальные проблемы с теплоснабжением в украинцев возникает вопрос: где будет дешевле выдержать зиму — в городе или сельской местности? Мы посчитали расходы на базовые услуги ЖКХ, чтобы выяснить, выгоднее ли переехать в село на период морозов.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн пообщалась с риелтором Мариной Куць и узнала о преимуществах и недостатках переезда в сельскую местность.

Реклама

Читайте также:

Расходы в селе на одного человека

В подсчетах мы ориентировались на потребности жителей квартиры и частного дома с одинаковой отапливаемой площадью — 80 квадратных метров. Плюс оставили неизменными тарифы на электроэнергию и газ для города/села, добавив только расходы на альтернативные источники энергии/тепла в виде дров, генератора и пр.

"В городе квартира в многоэтажном доме часто имеет меньшие теплопотери за счет "обмена теплом" со смежными квартирами. В селе внешние стены, крыша, фундамент имеют больше открытых поверхностей, слабее утепление, что приводит к потерям тепла", — отметила риелтор.

Один человек в городе тратит ориентировочно:

3 000-4 000 грн/мес. — на отопление (газ/электричество);

500-700 грн — на питание бытовых приборов, освещение, нагрев;

300 грн — на водоснабжение.

В целом получается от 3 800 до 5 000 грн/мес. в среднем. Зато житель села платит 6 000-7 000 грн за базовую энергию (газ/электричество) и около 1 500-2 500 грн — за топливо/дрова. Итого — от 7 800 до 9 800 грн/мес., что превышает квартирные расходы в два раза.

Расходы в селе и квартире на семью

Мы также посчитали, сколько приходится платить за коммунальные услуги семье из двух взрослых и двух детей. При полной нагрузке на быт (горячая вода, электроприборы, пиковое потребление) получились такие суммы в городе:

от 4 000-5 500 грн — отопление;

1 200-1 500 грн — электроэнергия;

от 500 грн — вода/канализация/другое.

Общий размер расходов достиг минимум 5 700-7 500 грн/мес. В сельской местности на отопление нужно выделить 8 000-9 500 грн, на дрова/генератор — 2 200-3 000 грн, на воду и другие услуги — от 500 грн. Итого получилось где-то 10 700-13 000 грн/мес.

Как результат, с финансовой точки зрения переезд на зиму в село трудно назвать оправданным. По словам Марины Куць, это целесообразно в случае наличия хорошего утепления в доме и автономных систем (отопление, генератор, топливные запасы).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, самыми дешевыми дровами для отопления осенью 2025 года остаются тополь, осина, ива и липа. Они быстро сгорают и дают меньше тепла, поэтому лучше всего комбинировать их с твердыми породами.

Также мы писали, что в Украине резко вырос спрос на бензиновые генераторы. Цены поднялись на 10-15% по сравнению с сентябрем и могут увеличиться еще на 20-30% до конца 2025 года, если будут отключения света.