Головна Економіка Зимівля в селі та місті — де менші витрати на комунальні послуги

Зимівля в селі та місті — де менші витрати на комунальні послуги

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 19:10
Оновлено: 19:17
Витрати на комунальні послуги в селі та в місті — де буде дешевше взимку
Засніжений будинок у селі. Фото: УНІАН

З огляду на повернення відключень електроенергії та потенційні проблеми з теплопостачанням в українців виникає питання: де буде дешевше витримати зиму — в місті чи сільській місцевості? Ми порахували витрати на базові послуги ЖКГ, щоб з’ясувати, чи вигідніше переїхати в село на період морозів.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн поспілкувалася з рієлторкою Мариною Куць і дізналася про переваги та недоліки переїзду в сільську місцевість.

Читайте також:

Витрати в селі на одну людину

У підрахунках ми орієнтувалися на потреби мешканців квартири та приватного будинку з однаковою опалювальною площею — 80 квадратних метрів. Плюс залишили незмінними тарифи на електроенергію та газ для міста/села, додавши лише витрати на альтернативні джерела енергії/тепла у вигляді дров, генератора тощо.

"У місті квартира в багатоповерховому будинку часто має менші тепловтрати за рахунок "обміну теплом" із суміжними квартирами. У селі зовнішні стіни, дах, фундамент мають більше відкритих поверхонь, слабше утеплення, що призводить до втрат тепла", — зазначила рієлторка.

Одна людина в місті витрачає орієнтовно:

  • 3 000-4 000 грн/міс. — на опалення (газ/електрика);
  • 500-700 грн — на живлення побутових приладів, освітлення, нагрівання;
  • 300 грн — на водопостачання.

Загалом виходить від 3 800 до 5 000 грн/міс. у середньому. Натомість мешканець села платить 6 000-7 000 грн за базову енергію (газ/електрика) та близько 1 500-2 500 грн — за пальне/дрова. Разом — від 7 800 до 9 800 грн/міс., що перевищує квартирні витрати у два рази.

Витрати в селі та квартирі на сім’ю

Ми також порахували, скільки доводиться платити за комунальні послуги родині з двох дорослих і двох дітей. При повному навантаженні на побут (гаряча вода, електроприлади, пікове споживання) вийшли такі суми в місті:

  • від 4 000-5 500 грн — опалення;
  • 1 200-1 500 грн — електроенергія;
  • від 500 грн — вода/каналізація/інше.

Загальний розмір витрат досяг мінімум 5 700-7 500 грн/міс. У сільській місцевості на опалення потрібно виділити 8 000-9 500 грн, на дрова/генератор — 2 200-3 000 грн, на воду та інші послуги — від 500 грн. Разом вийшло десь 10 700-13 000 грн/міс.

Як результат, з фінансового погляду переїзд на зиму в село важко назвати виправданим. За словами Марини Куць, це доцільно у випадку наявності хорошого утеплення в будинку та автономних систем (опалення, генератор, паливні запаси).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найдешевшими дровами для опалення восени 2025 року залишаються тополя, осика, верба та липа. Вони швидко згорають і дають менше тепла, тому найкраще комбінувати їх із твердими породами.

Також ми писали, що в Україні різко зріс попит на бензинові генератори. Ціни піднялися на 10-15% порівняно з вереснем і можуть збільшитися ще на 20-30% до кінця 2025 року, якщо будуть відключення світла.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
