Кто купил акции Ливерпуля: сделка с семьей Миттала и Безоса

Футболисты на футбольном поле. Фото: УНИАН

Американская спортивная группа Fenway Sports Group согласовала продажу доли в одном из самых успешных футбольных клубов мира — "Ливерпуль". Новыми совладельцами английского гранда стал мощный тандем международных инвесторов. Заключенная сделка устанавливает новый исторический ориентир для финансовой стоимости европейских футбольных активов.

Об этом сообщает Forbes, передают Новини.LIVE.

Кто покупатели

Покупателем более 30% акций футбольного клуба "Ливерпуль" выступил консорциум 1892 Holdings, возглавляемый Амитом Бхатией. Бхатия является зятем индийского металлургического магната Лакшми Миттала — владельца "АрселорМиттал Кривой Рог".

В состав инвестиционной группы вошли:

Mittal Family Trusts — траст семьи Митталов. K5 Sports — фонд, главным инвестором которого является основатель Amazon Джефф Безос. EE Capital — семейный офис Элейн и Эдуардо Саверина, соучредителя сети Facebook.

По итогам сделки Амит Бхатия займет должность вице-президента ФК "Ливерпуль". В совет директоров войдут Брайан Баум от K5 Sports и Элейн Саверин, тогда как Джефф Безос лично к управлению не будет причастен. Нынешний владелец Fenway Sports Group сохранит контрольный пакет акций и операционное руководство.

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Самый дорогой футбольный клуб

Благодаря привлечению новых инвесторов рыночная оценка ФК "Ливерпуль" превысила 7 миллиардов долларов США. Это делает клуб одной из самых дорогих спортивных команд мира.

Для сравнения с другими сделками в английской Премьер-лиге:

в 2022 году лондонский ФК "Челси" был продан за 2,5 миллиарда фунтов стерлингов;

в 2023 году при покупке 25 % акций Джимом Ретклиффом ФК "Манчестер Юнайтед" оценивался в 6,3 миллиарда долларов.

Финансовое развитие под управлением FSG

Американская группа приобрела ФК "Ливерпуль" в 2010 году за 300 миллионов фунтов стерлингов. Предварительная продажа миноритарной доли состоялась в сентябре 2023 года компании Dynasty Equity. Полученные средства были направлены на модернизацию трибуны Anfield Road, расширение учебного центра AXA и выкуп базы Melwood.

Управление спортивными активами сопровождалось значительными успехами как на поле, так и в бизнесе:

Команда выиграла Премьер-лигу в 2020 и 2025 годах. Завоевала Кубок Лиги чемпионов в 2019 году. По итогам сезона 2024–2025 годов финансовая выручка клуба установила рекорд в истории ФК «Ливерпуль», превысив 700 миллионов фунтов стерлингов.

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