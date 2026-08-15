Хто купив акції Ліверпуля: угода з родиною Міттала та Безоса

Футбольні гравці на футбольному полі. Фото: УНІАН

Американська спортивна група Fenway Sports Group погодила продаж частки одного з найуспішніших футбольних клубів світу "Ліверпуль". Новими співвласниками англійського гранда став потужний тандем міжнародних інвесторів. Оформлена угода встановлює новий історичний орієнтир для фінансової вартості європейських футбольних активів.

Про це повідомляє Forbes, передають Новини.LIVE.

Хто покупці

Покупцем понад 30% акцій футбольного клубу "Ліверпуль" виступив консорціум 1892 Holdings, очолюваний Амітом Бхатією. Бхатія є зятем індійського металургійного магната Лакшмі Міттала — власника "АрселорМіттал Кривий Ріг".

До складу інвестиційної групи увійшли:

Mittal Family Trusts — траст родини Мітталів. K5 Sports — фонд, головним інвестором якого є засновник Amazon Джефф Безос. EE Capital — сімейний офіс Елейн та Едуардо Саверіна, співзасновника мережі Facebook.

За підсумками угоди Аміт Бхатія обійме посаду віцепрезидента ФК "Ліверпуль". До ради директорів увійдуть Браян Баум від K5 Sports та Елейн Саверін, тоді як Джефф Безос особисто до управління не долучатиметься. Нинішній власник Fenway Sports Group збереже контрольний пакет акцій та операційне керівництво.

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Найдорожчий футбольний клуб

Завдяки залученню нових інвесторів, ринкова оцінка ФК "Ліверпуль" перевищила 7 мільярдів доларів США. Це перетворює клуб на один із найдорожчих спортивних команд світу.

Для порівняння з іншими угодами в англійській прем'єр-лізі:

у 2022 році лондонський ФК "Челсі" продали за 2,5 мільярда фунтів стерлінгів;

у 2023 році під час купівлі 25% акцій Джимом Реткліффом ФК "Манчестер Юнайтед" оцінювали в 6,3 мільярда доларів.

Фінансовий розвиток під управлінням FSG

Американська група придбала ФК "Ліверпуль" у 2010 році за 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Попередній продаж міноритарної частки відбувся у вересні 2023 року компанії Dynasty Equity. Вилучені кошти спрямували на модернізацію трибуни Anfield Road, розбудову навчального центру AXA та викуп бази Melwood.

Управління спортивними активами супроводжувалося значними успіхами як на полі, так і в бізнесі:

Команда вигравала Прем'єр-лігу в 2020 та 2025 роках. Здобула кубок Ліги чемпіонів у 2019 році. За підсумками сезону 2024–2025 років фінансовий виторг клубу встановив рекорд в історії ФК "Ліверпуль", перевищивши 700 мільйонів фунтів стерлінгів.

Що ще варто знати

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