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Главная Экономика Жизнь во Вьетнаме за 300 фунтов: почему не стоит верить видео в соцсетях

Жизнь во Вьетнаме за 300 фунтов: почему не стоит верить видео в соцсетях

Ua ru
27 сентября 2026 12:02
Стоимость жизни во Вьетнаме: сколько стоит прожить месяц в Дананге
Вьетнам. Фото: Pexels

Социальные сети регулярно будоражат воображение историями о тропическом рае, где можно комфортно жить "за копейки". Один из самых популярных мифов — полноценная жизнь во вьетнамском курортном городе Дананг всего за 16 000 грн в месяц. Одна из британок по имени Кейси решила раскрыть реальную смету расходов и объяснить, почему вирусные цифры из блогов часто не соответствуют действительности.

Сайт Новини.LIVE рассказал историю этой британки и объяснил, почему это оказывается всего лишь мифом.

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Как лучше искать квартиру

Как сообщает венгерское издание, уютные апартаменты в современном жилом комплексе с бассейном недалеко от побережья обходятся парам в 490 фунтов в месяц. Поскольку Кейси делит эту сумму с парнем, её доля составляет 245 фунтов.

Для тех, кто стремится к максимальной экономии, в городе можно найти жильё и дешевле — всего за 150 фунтов. Однако искать его стоит не на популярных туристических платформах вроде Airbnb, а через объявления в социальных сетях. Окончательная цена всегда зависит от состояния квартиры, района и срока договора, а одинокому путешественнику аналогичный комфорт обойдется значительно дороже.

Уличная лапша против европейских кофеен

Дананг позволяет гибко распоряжаться бюджетом на еду, но всё сводится к привычкам. Традиционное вьетнамское блюдо в уличной закусочной стоит примерно 1 фунт, что в гривневом эквиваленте составляет около 55 грн.

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Обычный обед в европейском стиле или посещение привычной кофейни обойдутся уже от 4 фунтов за порцию, что составляет примерно 200 грн.

Если питаться исключительно местными продуктами, счет будет минимальным. Но ежедневный рацион с европейскими блюдами быстро удвоит расходы.

"Незаметные" расходы

Повседневная жизнь в Азии — это не только крыша над головой и еда. Около 20 фунтов в неделю уходит на поездки на общественном транспорте. Еще 20–30 фунтов еженедельно тратится на бадминтон, пиклбол, загородные поездки и регулярный массаж.

Почему не стоит верить в "дешевый" Вьетнам

Сумма в 300 фунтов, которую часто приводят в соцсетях как итоговый чек за месяц, покрывает разве что часть аренды и самый простой рацион. Она не учитывает развлечений, транспорта, медицинских расходов и того факта, что жилье снимается на двоих.

Кроме того, Кейси работает удаленно в сфере контента и имеет стабильный доход. Для тех, кто планирует переезд, важно оценивать не единичные эффектные цифры из видео, а закладывать в свой бюджет реальные потребности, собственные привычки и форму занятости.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, во сколько обойдется отдых в бархатный сезон на побережьях Турции, Египта и Болгарии. Ведь это самые популярные направления для поездки на море как летом, так и осенью. Окончание летнего сезона означает, что на популярных курортах снизится стоимость услуг.

Также Новини.LIVE сообщали об отзывах украинцев, отдыхавших в Таиланде. Отдыхающие сходятся во мнении об одном из важнейших плюсов отдыха в Таиланде — доступности. Проживание в отелях по системе обслуживания "all inclusive" не требует значительных финансовых затрат, а сервис находится на высоком уровне.

транспорт аренда выезд за границу Вьетнам фунт
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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