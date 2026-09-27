Вартість життя у В'єтнамі: скільки коштує жити місяць в Данангу

В'єтнам. Фото: Pexels

Соціальні мережі регулярно збурюють уяву історіями про тропічний рай, де можна комфортно жити "на копійки". Один із найпопулярніших міфів — повноцінне життя у в'єтнамському курортному місті Дананг усього за 16 000 грн на місяць. Одна з британок по імені Кейсі, вирішила розкрити реальний кошторис і пояснити, чому вірусні цифри з блогів часто не відповідають дійсності.

Сайт Новини.LIVE розповідав історія британки та чому це виявляється лише міфом.

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Як краще шукати квартиру

Як повідомляє угорське видання, затишні апартаменти в сучасному житловому комплексі з басейном неподалік узбережжя обходяться парам у 490 фунтів на місяць. Оскільки Кейсі ділить цю суму з хлопцем, її частка становить 245 фунтів.

Для тих, хто шукає максимальну економію, у місті можна знайти дешевше житло і за 150 фунтів. Проте шукати його варто не на розкручених туристичних сервісах на зразок Airbnb, а через оголошення в соціальних мережах. Фінальна ціна завжди залежить від стану квартири, району та тривалості контракту, а самотньому мандрівникові аналогічний комфорт обійдеться суттєво дорожче.

Вулична локшина проти європейських кав'ярень

Дананг дає змогу гнучко керувати бюджетом на їжу, але все впирається в звички. Традиційна в'єтнамська страва у вуличній забігайлівці коштує орієнтовно 1 фунт, що в гривневому еквіваленті близько 55 грн.

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Звичайний обід у європейському стилі або візит до звичної кав'ярні становить вже від 4 фунтів за порцію, що приблизно 200 грн.

Якщо харчуватися виключно місцевими продуктами, чек буде мінімальним. Але щоденний раціон із європейськими стравами швидко подвоїть витрати.

"Непомітні" витрати

Повсякденне життя в Азії — це не лише дах над головою та їжа. Близько 20 фунтів на тиждень іде на поїздки громадським транспортом. Ще 20-30 фунтів щотижня витрачається на бадмінтон, піклбол, заміські поїздки та регулярний масаж.

Чому не варто вірити у "дешевий" В'єтнам

Сума у 300 фунтів, яку часто наводять у соцмережах як підсумковий чек за місяць, покриває хіба що частку оренди та найпростіший раціон. Вона не враховує розваг, транспорту, медичних витрат та того факту, що житло орендується на двох.

Крім того, Кейсі працює дистанційно у сфері контенту і має стабільний дохід. Для тих, хто планує переїзд, важливо оцінювати не поодинокі ефектні цифри з відео, а закладати у свій бюджет реальні потреби, власні звички та форму зайнятості.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, в яку суму обійдеться відпочинок в оксамитовий сезон на берегах Турції, Єгипту та Болгарії. Адже це найпопулярніші напрямки для поїздки на море як влітку, так і восени. Закінчення літнього сезону означає, що на популярних курортах знизиться вартість послуг.

Також Новини.LIVE повідомляли про відгуки українців, які відпочивали у Таїланді. Відпочивальники сходяться на одному з найважливіших плюсів відпочинку в Таїланді — бюджетність. Проживання у готелях за системою обслуговування "all inclusive" не вимагає значних фінансових витрат, а сервіс знаходиться на високому рівні.