Продажа земли в 2026 году: какие документы необходимы для оформления участка в 2026 году

Земельный участок. Фото: УНИАН

Земельный договор в 2026 году предполагает не только соглашение между продавцом и покупателем. Для его оформления необходимо подтвердить право собственности, провести оценку участка и подготовить документы о сторонах договора. Существуют также отдельные требования в отношении происхождения средств, за которые приобретается земля.

Сайт Новини.LIVE выяснил все тонкости процедуры оформления земли.

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Кто может приобрести землю через юридическое лицо

Второй этап земельной реформы открыл рынок сельскохозяйственных земель для юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины. В то же время закон устанавливает требования к составу собственников таких компаний.

Их акционерами или участниками могут быть исключительно:

граждане Украины;

государство;

территориальные общины.

То есть перед заключением сделки должно быть подтверждено не только право собственности на сам участок, но и соответствие сторон установленным требованиям.

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Что необходимо подготовить продавцу и покупателю

Договор купли-продажи земельного участка подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Для заключения сделки нотариусу подают документы, подтверждающие личность и правовой статус участников, а также информацию непосредственно о земельном участке.

В частности, необходимы:

документы о гражданской дееспособности физических лиц;

документы о правоспособности и дееспособности юридических лиц;

документы, подтверждающие полномочия представителя, если он действует от имени стороны;

документы, подтверждающие право собственности на земельный участок;

выписка из Государственного земельного кадастра;

выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

выписка из технической документации о нормативной денежной оценке;

отчет об экспертной денежной оценке земельного участка;

реквизиты открытых счетов;

документы об источниках происхождения средств или активов, за счет которых приобретается земля.

Когда требуется согласие мужа или жены

Отдельный пакет документов понадобится, если земельный участок находится в совместной собственности супругов. В таком случае необходимо нотариально заверенное согласие второго супруга. Другой вариант — его личное присутствие при оформлении договора. Также подаются свидетельство о браке, паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Если земля передана в аренду

Наличие арендатора также влияет на оформление сделки. Если земельный участок находится в аренде, а покупателем выступает не арендатор, для продажи необходимо согласие арендатора.

Перед обращением к нотариусу стоит проверить, имеется ли в отношении участка действующий договор аренды и какие документы необходимы для его отчуждения.

Нотариус проверит происхождение средств

Для заключения земельной сделки важно подтвердить не только право продавца на участок. Покупатель также должен предоставить документы, подтверждающие источники происхождения средств или активов, за счет которых приобретается право собственности. Поэтому при подготовке к покупке земли стоит заранее позаботиться о соответствующих подтверждениях.

Где можно заверить договор

Оформление осуществляется:

по месту нахождения земельного участка;

по месту нахождения юридического лица;

по зарегистрированному месту жительства физического лица — стороны договора.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как наличие земельного пая может повлиять на оформление субсидии. Право собственности на земельный пай не означает автоматический отказ в получении жилищной субсидии. Однако при определении права на помощь и ее размера учитывается доход, который член домохозяйства получает от использования пая.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько можно получить за продажу земельного пая. Средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Украине в 2026 году составляет около 75 тыс. грн. При этом итоговая цена земельного пая зависит от его площади, региона, качества почвы, наличия арендатора и оформления документов.