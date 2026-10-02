Продаж землі у 2026 році: які документи потрібні для оформлення ділянки у 2026 році

Земельна ділянка. Фото: УНІАН

Земельна угода у 2026 році передбачає не лише домовленість між продавцем і покупцем. Для її оформлення потрібно підтвердити право власності, провести оцінку ділянки та підготувати документи про сторони договору. Окремі вимоги діють і щодо походження коштів, за які купується земля.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про всі тонкощі процедури оформлення землі.

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Хто може придбати землю через юридичну особу

Другий етап земельної реформи відкрив ринок сільськогосподарських земель для юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України. Водночас закон встановлює вимоги до складу власників таких компаній.

Їхніми акціонерами або учасниками можуть бути виключно:

громадяни України;

держава;

територіальні громади.

Тобто перед укладенням угоди має бути підтверджено не лише право власності на саму ділянку, а й відповідність сторін установленим вимогам.

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Що потрібно підготувати продавцю та покупцю

Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Для проведення угоди нотаріусу подають документи, які підтверджують особу та правовий статус учасників, а також інформацію безпосередньо про землю.

Зокрема, необхідні:

документи про цивільну дієздатність фізичних осіб;

документи про правоздатність і дієздатність юридичних осіб;

документи, що підтверджують повноваження представника, якщо він діє від імені сторони;

документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку;

витяг із Державного земельного кадастру;

витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку;

звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

реквізити відкритих рахунків;

документи про джерела походження коштів або активів, за рахунок яких набувається земля.

Коли потрібна згода чоловіка або дружини

Окремий пакет документів знадобиться, якщо земельна ділянка перебуває у спільній сумісній власності подружжя. У такому випадку необхідна нотаріально посвідчена згода другого з подружжя. Інший варіант — його особиста присутність під час оформлення договору. Також подаються свідоцтво про шлюб, паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Якщо земля передана в оренду

Наявність орендаря також впливає на оформлення угоди. Якщо земельна ділянка перебуває в оренді, а покупцем виступає не орендар, для продажу необхідна згода орендаря.

Перед зверненням до нотаріуса варто перевірити, чи є щодо ділянки чинний договір оренди та які документи необхідні для її відчуження.

Нотаріус перевірить походження коштів

Для земельної угоди важливо підтвердити не тільки право продавця на ділянку. Покупець також має надати документи, які підтверджують джерела походження коштів або активів, за рахунок яких набувається право власності. Тому під час підготовки до купівлі землі варто заздалегідь подбати про відповідні підтвердження.

Де можна засвідчити договір

Оформлення здійснюється:

за місцезнаходженням земельної ділянки;

за місцезнаходженням юридичної особи;

за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи — сторони договору.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як наявність земельного паю може вплинути на оформлення субсидії. Право власності на земельний пай не означає автоматичну відмову в отриманні житлової субсидії. Однак під час визначення права на допомогу та її розміру враховується дохід, який член домогосподарства отримує від використання паю.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки можна отримати за продаж земельного паю. Середня вартість гектара сільськогосподарської землі в Україні у 2026 році становить близько 75 тис. грн. Водночас підсумкова ціна земельного паю залежить від його площі, регіону, якості ґрунту, наявності орендаря та оформлення документів.