Военнослужащие ВСУ на улице. Фото: УНИАН

Военнослужащим не всегда нужно обращаться к нотариусу для оформления определенных документов, например, доверенности или завещания. Закон предусматривает возможность обращения к командиру воинской части или другому должностному лицу, имеющему право удостоверять такие документы. Они будут иметь такую же юридическую силу, как и документы, оформленные с помощью нотариуса.

Об этом сообщил Сумской областной ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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Кто может заверить документы

Завещание или доверенность военнослужащего может заверить непосредственно командир воинской части, в которой гражданин проходит службу. Это удобно, когда нет времени или возможности обратиться к нотариусу.

Если военнослужащий находится на лечении, то заверить документы в пределах определенных законом полномочий имеет право руководитель госпиталя или уполномоченный медицинский работник.

Однако далеко не все документы можно заверить в таком порядке, ведь полномочия командира части ограничены законом. Например, доверенность на распоряжение недвижимостью или ценными бумагами не подпадает под специальную процедуру в рамках военного положения. Такие документы оформляются в соответствии с общими требованиями законодательства.

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Как оформить завещание или доверенность

Завещание составляется исключительно в письменной форме — его можно как напечатать, так и написать от руки. В документе указываются время и место его составления, а также дата и место рождения завещателя. В предусмотренных законом случаях при удостоверении завещания могут привлекаться свидетели.

При оформлении доверенности военнослужащий должен определить, кому и на какие действия он хочет предоставить полномочия. Когда текст будет готов, необходимо обратиться к командиру или другому уполномоченному в части лицу с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. После выполнения всех необходимых юридических формальностей документ передадут для регистрации в Едином реестре доверенностей.

Понадобится ли обращение к нотариусу позже

После заверения завещания или доверенности документы должны быть переданы через соответствующие органы в Министерство юстиции и нотариусам для дальнейшей регистрации. Военнослужащим рекомендуется заранее уточнить у командира или другого ответственного лица, как именно происходит процедура передачи и регистрации документов.

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