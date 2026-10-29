Військовослужбовці ЗСУ на вулиці. Фото: УНІАН

Військовослужбовцям не завжди потрібно шукати нотаріуса для оформлення певних документів, наприклад, довіреності або заповіту. Закон передбачає можливість звернення до командира військової частини або іншої посадової особи, які мають право посвідчити такі документи. Вони матимуть таку ж юридичну силу, як і оформлені з допомогою нотаріуса.

Про це повідомив Сумський обласний ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

Реклама

Хто може завірити документи

Заповіт або довіреність військовослужбовця може посвідчити безпосередньо командир військової частини, в якій громадянин проходить службу. Це зручно, коли немає часу або можливості звернутися до нотаріуса.

Якщо військовий перебуває на лікуванні, то посвідчити документи у межах визначених законом повноважень має право керівник госпіталю або уповноважений медпрацівник.

Однак далеко не всі документи можна посвідчити у такому порядку, адже повноваження командира частини обмежені законом. Наприклад, довіреність на розпорядження нерухомістю або цінними паперами, не підпадає під спеціальну процедуру в межах воєнного стану. Такі документи оформляються згідно із загальними вимогами законодавства.

Читайте також:

Як оформити заповіт або довіреність

Заповіт складається виключно у письмовій формі — можна як надрукувати, так і написати власноруч. У документі зазначається час та місце його складення, а також дата та місце народження заповідача. У передбачених законом випадках під час посвідчення заповіту можуть залучатися свідки.

При оформленні довіреності військовослужбовець має визначити кому та для яких дій хоче надати повноваження. Коли текст буде готовий необхідно звернутися до командира чи іншої уповноваженої у частині особи з паспортом або іншим документом, що засвідчує особу. Після всіх необхідних юридичних формальностей документ передадуть для реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей.

Чи знадобиться звернення до нотаріуса пізніше

Після посвідчення заповіту або довіреності, документи мають передати до через відповідні органи до Міністерства юстиції та нотаріусів для подальшої реєстрації. Військовослужбовцям рекомендують заздалегідь уточнити у командира чи іншої відповідальної особи, як саме відбувається процедура передачі та реєстрації документів.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що учасники бойових дій можуть недоотримувати належну надбавку до пенсії. Для правильного перерахунку пенсії потрібно подати заяву до Пенсійного фонду та документи, які підтверджують статус УБД. Після цього до виплати будуть нараховувати 648 грн додатково.

Також Новини.LIVE писали, що в окремих випадках спадкоємці можуть втратити право на отримання спадщини. Законодавство визначає п'ять головних причин. Водночас існують виключення із правил.