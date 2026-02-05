Видео
Зарплаты в СССР — сколько платили людям и на что хватало этих денег

Зарплаты в СССР — сколько платили людям и на что хватало этих денег

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 09:10
Средняя зарплата в СССР — сумма и на что хватало этих денег
Люди в советском магазине. Фото: Кадр из видео

Многие люди до сих пор испытывают ностальгию по временам СССР, хотя не все и жили в те годы и почти не знают, как реально выглядел быт тогда. Некоторые до сих пор вспоминают продукты, которые стоили "копейки", но забывают, что и средняя зарплата тогда была другой.

О том, какой была средняя зарплата в СССР и что можно было себе позволить с таким доходом, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Какую среднюю зарплату получали работники в СССР

Средняя зарплата в СССР была невысокой: в 1970 году она составляла 122 рубля, в 1975 — 145,8 рубля, а в 1980 — 168,9 рубля. При этом разница между республиками была значительной. В 1970 году показатели были следующими:

  • в Украине средняя зарплата составляла 115,2 рубля;
  • самые высокие доходы были в Эстонии — 135 руб;
  • самые низкие — в Молдове, 102,8 рубля;
  • в Беларуси — 106,4 рубля;
  • в РСФСР — 126,1 рубля.
null
Показатели средней зарплаты в Украине во времена СССР. Фото: Скриншот

Как отличались зарплаты в зависимости от профессии

Как и сегодня, больше всего получали политики и руководители. Члены Политбюро и министры могли зарабатывать от 200 до 1200 рублей в месяц, тогда как большинство рабочих — значительно меньше:

  • учителя — всего 60-70 рублей;
  • слесари, токари, электрики — 250 рублей;
  • шахтеры и металлурги получали 500-1000 рублей.

Некоторые профессии имели дополнительные бонусы. Например, премии и надбавки получали спортсмены, высококвалифицированные рабочие и работники Севера и Дальнего Востока. Украинские рабочие таких надбавок практически не имели.

Что можно было себе позволить на среднюю зарплату

В общем, основное отличие от сегодняшней жизни — это строгий контроль цен государством. Продукты были дешевыми, но ассортимент ограниченным и часто дефицитным (например, мандарины можно было купить только перед Новым годом). В частности:

  • 10 яиц — 1,1-1,3 рубля;
  • литр молока — 22-24 копейки;
  • килограмм говядины — 1,8-2 рубля.

Но одежда и мебель стоили дорого: брюки — 30 рублей, ботинки — 45 рублей (вместе — это 65% средней зарплаты), костюм или зимнее пальто — полторы зарплаты, а за диван или шкаф нужно было отдать аж две зарплаты.

Ранее мы писали, что европейский рынок труда до сих пор имеет большие различия. В государствах Европейского Союза минимальная заработная плата может отличаться более чем в четыре раза в зависимости от страны.

Также мы рассказывали, что мир постоянно меняется, вместе с ним меняются и запросы людей. Если вспомнить прошлые десятилетия, украинцы легко назовут немало профессий, которые были распространены во времена Советского Союза. Однако к 2026 году эти специальности полностью потеряли актуальность и остались лишь воспоминанием.

зарплаты выплаты СССР деньги цены средняя зарплата
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
