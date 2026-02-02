Исчезнувшие и забытые профессии времен СССР — чем раньше зарабатывали украинцы

Старые печатные машинки. Фото: Pexels

С течением времени меняется мир и потребности общества. Оглядываясь в прошлое, украинцы могут вспомнить большое количество профессий, популярных в период существования СССР. Но по состоянию на 2026 год они давно исчезли, оставив о себе только смутные воспоминания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие профессии, распространенные во времена СССР, больше не нужны.

Реклама

Читайте также:

Профессии СССР, которые исчезли

Поскольку развитие науки и техники движется быстрыми темпами, то большинство исчезнувших профессий связаны с возникновением машин и заменой людей технологическими новинками. Вот неполный перечень деятельности, без которой в Советском Союзе не могли обойтись:

стенографисты — записывали живые выступления ораторов, чиновников, судей и т.д. с помощью специальной техники, но разработка диктофона свела профессию на нет;

телефонисты — принимали звонки и обеспечивали связь между абонентами до появления мобильных телефонов;

киномеханики — включали фильмы, записанные на пленки, в кинотеатрах;

доценты-марксисты — преподавали студентам марксизм-ленинизм в университетах, однако распад СССР сделал профессию абсолютно ненужной;

машинисты — набирали тексты на печатных машинах, но эту технику вытеснили компьютеры;

печники на производстве — исчезли после появления автоматизированного отопления;

сигнальщики на железной дороге — информировали пешеходов и водителей о приближении поезда, однако сейчас эту работу выполняют диспетчерские системы.

Некоторые профессии времен СССР формально существуют даже в 2026 году. Они полностью не исчезли, а превратились в узкую специализацию. Ранее эти сотрудники были массовым явлением, однако сейчас стали ненужными из-за новых технологий, измененного рынка труда и трансформированного образа жизни.

Кто может остаться без работы

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у финансового консультанта Ивана Осипенко, на какие востребованные в 2026 году профессии скоро может снизиться спрос. Ведь рынок труда умеренно меняется под влиянием технологического прогресса, экономической конъюнктуры и поведения потребителей.

"Специалисты из тех профессий, которые теряют интерес, могут воспользоваться программами переквалификации и обучения, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке труда", — уточнил Осипенко.

Он выделил офисных работников, кассиров, банковских сотрудников, операторов по обслуживанию клиентов в отделениях, издателей, журналистов печатных изданий, телефонных операторов, курьеров офлайн-служб доставки (частично), туроператоров классических агентств и работников производственных линий без высокой квалификации.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине разрешено работать сверх нормы без признания такой деятельности сверхурочной работой. Однако выполнение должностных обязанностей в праздники и выходные оплачивается вдвойне.

Также мы писали, что в 2026 году Германия сохраняет высокий спрос на украинцев в логистике, строительстве, промышленности и IT. Зарплаты колеблются от 2 300 до 6 500 евро до налогообложения в зависимости от квалификации.