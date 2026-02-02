Исчезнувшие и забытые профессии времен СССР — чем раньше зарабатывали украинцы

Эти профессии давно исчезли — какая популярная в СССР работа стала ненужной
С течением времени меняется мир и потребности общества. Оглядываясь в прошлое, украинцы могут вспомнить большое количество профессий, популярных в период существования СССР. Но по состоянию на 2026 год они давно исчезли, оставив о себе только смутные воспоминания.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие профессии, распространенные во времена СССР, больше не нужны.
Профессии СССР, которые исчезли
Поскольку развитие науки и техники движется быстрыми темпами, то большинство исчезнувших профессий связаны с возникновением машин и заменой людей технологическими новинками. Вот неполный перечень деятельности, без которой в Советском Союзе не могли обойтись:
- стенографисты — записывали живые выступления ораторов, чиновников, судей и т.д. с помощью специальной техники, но разработка диктофона свела профессию на нет;
- телефонисты — принимали звонки и обеспечивали связь между абонентами до появления мобильных телефонов;
- киномеханики — включали фильмы, записанные на пленки, в кинотеатрах;
- доценты-марксисты — преподавали студентам марксизм-ленинизм в университетах, однако распад СССР сделал профессию абсолютно ненужной;
- машинисты — набирали тексты на печатных машинах, но эту технику вытеснили компьютеры;
- печники на производстве — исчезли после появления автоматизированного отопления;
- сигнальщики на железной дороге — информировали пешеходов и водителей о приближении поезда, однако сейчас эту работу выполняют диспетчерские системы.
Некоторые профессии времен СССР формально существуют даже в 2026 году. Они полностью не исчезли, а превратились в узкую специализацию. Ранее эти сотрудники были массовым явлением, однако сейчас стали ненужными из-за новых технологий, измененного рынка труда и трансформированного образа жизни.
Кто может остаться без работы
Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у финансового консультанта Ивана Осипенко, на какие востребованные в 2026 году профессии скоро может снизиться спрос. Ведь рынок труда умеренно меняется под влиянием технологического прогресса, экономической конъюнктуры и поведения потребителей.
"Специалисты из тех профессий, которые теряют интерес, могут воспользоваться программами переквалификации и обучения, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке труда", — уточнил Осипенко.
Он выделил офисных работников, кассиров, банковских сотрудников, операторов по обслуживанию клиентов в отделениях, издателей, журналистов печатных изданий, телефонных операторов, курьеров офлайн-служб доставки (частично), туроператоров классических агентств и работников производственных линий без высокой квалификации.
