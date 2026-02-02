Зниклі та забуті професії часів СРСР — чим раніше заробляли українці

Старі друкарські машинки. Фото: Pexels

З плином часу змінюється світ і потреби суспільства. Озираючись у минуле, українці можуть згадати велику кількість професій, популярних у період існування СРСР. Але станом на 2026 рік вони давно зникли, залишивши про себе тільки неясні спогади.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які професії, поширені в часи СРСР, більше не потрібні.

Професії СРСР, які зникли

Оскільки розвиток науки і техніки рухається швидкими темпами, то більшість зниклих професій пов'язані з виникненням машин і заміною людей технологічними новинками. Ось неповний перелік діяльностей, без яких у Радянському Союзі не могли обійтися:

стенографісти — записували живі виступи ораторів, чиновників, суддів тощо за допомогою спеціальної техніки, але розробка диктофона звела професію нанівець;

телефоністи — приймали дзвінки та забезпечували зв'язок між абонентами до появи мобільних телефонів;

кіномеханіки — вмикали фільми, записані на плівки, в кінотеатрах;

доценти-марксисти — викладали студентам марксизм-ленінізм в університетах, однак розпад СРСР зробив професію абсолютно непотрібною;

машиністи — набирали тексти на друкарських машинах, але цю техніку витіснили комп’ютери;

пічники на виробництві — зникли після появи автоматизованого опалення;

сигнальники на залізниці — інформували пішоходів і водіїв про наближення поїзда, проте нині цю роботу виконують диспетчерські системи.

Деякі професії часів СРСР формально існують навіть у 2026 році. Вони повністю не зникли, а перетворилися на вузьку спеціалізацію. Раніше ці працівники були масовим явищем, однак нині стали непотрібними через нові технології, змінений ринок праці та трансформований спосіб життя.

Хто може залишитися без роботи

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у фінансового консультанта Івана Осипенка, на які затребувані у 2026 році професії скоро може знизитися попит. Адже ринок праці помірно змінюється під впливом технологічного прогресу, економічної кон’юнктури та поведінки споживачів.

"Фахівці з тих професій, які втрачають інтерес, можуть скористатися програмами перекваліфікації та навчання, щоб адаптуватися до змін на ринку праці", — уточнив Осипенко.

Він виділив офісних працівників, касирів, банківських робітників, операторів з обслуговування клієнтів у відділеннях, друкарів, журналістів друкованих видань, телефонних операторів, кур’єрів офлайн-служб доставки (частково), туроператорів класичних агенцій та працівників виробничих ліній без високої кваліфікації.

