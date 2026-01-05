Ці професії в Україні втрачають попит — кому буде важче знайти роботу

Каса в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Ринок праці в Україні продовжує трансформуватися під впливом економічних, технологічних і соціальних змін. Одні професії стабільно затребувані, інші — втрачають інтерес з боку роботодавців та самих працівників.

Новини.LIVE розбирались, попит на яких працівників буде падати найближчими роками.

Технологічні зміни та автоматизація

Ринок праці стрімко змінюється під впливом технологічного прогресу, економічної кон’юнктури та змін у поведінці споживачів. Тому багато професій, які ще кілька років тому були стабільно затребувані, нині поступово втрачають інтерес серед роботодавців, розповів Новини.LIVE фінансовий консультант Іван Осипенко.

За його словами, це пов’язано з цифровізацією, автоматизацією процесів, зміною структурних потреб бізнесу та новими моделями організації праці.

Він навів основний перелік професій, щодо яких простежується зниження попиту, а також основні чинники, що впливають на ці зміни.

1. Офісні адміністративні працівники

Приклади професій:

секретарі або референти;

офіс-менеджери;

діловоди.

"Цифрові інструменти автоматизації, CRM-системи, електронний документообіг та дистанційні сервіси значно зменшили обсяг рутинної роботи. Компанії оптимізують адміністративні фронт-офіси або переходять на гібридну модель роботи, де частину задач беруть на себе цифрові платформи", — зазначив експерт.

За його словами, саме тому ці професії поступово втрачають інтерес з боку роботодавців.

2. Касири та працівники роздрібної торгівлі

Приклади професій:

касири в супермаркетах;

продавці в торговельних залах;

оператори на стаціонарних точках продажу.

"Зараз ми спостерігаємо шалене зростання популярності онлайн-торгівлі та самообслуговування. Використання автоматизованих кас та мобільних POS-систем скорочують потребу в персоналі. Крім того, частина торгівельних мереж оптимізує штати у зв’язку з економічними викликами", — розповів Осипенко.

3. Працівники банківських відділень (операційні ролі)

Приклади професій:

касири банку;

оператори з обслуговування клієнтів у відділеннях;

кредитні консультанти початкового рівня.

"Швидкий розвиток діджитал-банкінгу, мобільних додатків, чат-ботів та автоматизованих сервісів дозволяє клієнтам оформляти кредити, прив’язувати картки, оплачувати послуги без візиту до відділення", — зазначив фінансовий консультант.

Це зменшує потребу у великій кількості фронт-офісних працівників. І тенденція продовжуватиме набирати обертів, вважає експерт.

4. Працівники поліграфії та традиційних медіа

Приклади професій:

друкарі;

верстальники;

журналісти друкованих видань.

"Пандемія, а потім війна, прискорили перехід в Україні до цифрових форматів інформації та реклами, скорочення тиражів газет і журналів, зниження рекламних бюджетів у друкованих ЗМІ. Тож все це призводить до зменшення потреби в персоналі класичної поліграфічної галузі", — заявив Осипенко.

5. Телефонні оператори та працівники контакт-центрів (низькокваліфіковані ролі)

Приклади професій:

кол-центр оператори;

підтримка клієнтів первинного рівня.

"Розвиток чат-ботів, голосових помічників та автоматизованих систем самообслуговування знижує потребу в людських ресурсах для простих та стандартних запитів. Роботодавці все частіше впроваджують автоматичні відповіді, залишаючи людині складніші ситуації", — додав експерт.

6. Кур’єри офлайн-служб доставки (частково)

Приклади професій:

кур’єри стаціонарних служб доставки;

водії-доставники у мережах, що переорієнтувалися на аутсорс.

"Моделі доставки, у тому числі, через війну, суттєво змінюються: частина компаній переходить на платформені сервіси або співпрацює з незалежними кур’єрами-фрилансерами. Це зменшує кількість штатних позицій. І у майбутньому може практично повністю зникнути", — зазначив фінансовий консультант.

7. Працівники сфери туризму (традиційні агентства)

Приклади професій:

туроператори класичних агентств;

консультанти з продажу турів.

"Ця тенденція ще тільки набирає обертів. Нині онлайн-сервіси бронювання, агрегатори турів та гнучкі умови самостійного планування подорожей скорочують потребу в традиційних турагентствах. Туристичний попит також залишається залежним від макроекономічних умов, що впливає на кількість вакансій", — вважає Осипенко.

За його словами, пандемія та війна й так суттєво "підкосили" туристичний ринок в Україні. А цифровізація "доб'є" професії у цій галузі, які ще 8-10 років тому були дуже популярними і затребуваними.

8. Оператори виробничих ліній без високої кваліфікації

Приклади професій:

контролери ручної збірки;

працівники ліній без технічних навичок.

Автоматизація та роботизація виробництва зменшують потребу у ручній праці на низькокваліфікованих позиціях. Сучасні підприємства все частіше інвестують у технологічне обладнання, що потребує інших технічних навичок.

"В Україні є великі підприємства, які, до прикладу, на своїх складах повністю відмовилися від людських рук, замінивши їх роботами. Це дешевше для компанії, і значно спрощує всі супутні процеси. І в подальшому, як мінімум, інші великі компанії будуть теж тримати курс у цьому напрямку", — додав експерт.

Осипенко наголосив, що у складних економічних умовах бізнеси прагнуть зменшити операційні витрати, що часто веде до зменшення адміністративного персоналу або переходу на аутсорс-моделі. Також на це впливає те, що частина спеціалістів, через війну, виїхали за кордон, і це змінило локальну пропозицію на ринку праці та спонукало бізнес адаптувати структуру персоналу.

Що це означає для шукачів роботи

За словами експерта, нині попит на професії, що мають складні, креативні або технічні складові, навпаки, зростає.

"Спеціалісти з цифрових навичок, ІТ-сфери, логістики, технічного обслуговування, медичної сфери та інженерії залишаються більш затребуваними. Фахівці з тих професій, які втрачають інтерес, можуть скористатися програмами перекваліфікації та навчання, щоб адаптуватися до змін на ринку праці", — зауважив фінансовий консультант.

За його словами, це допоможе знизити ризики безробіття та перейти до спеціальностей із більш стабільним попитом.

Раніше ми розповідали, що в Україні у 2026 році для соціальних працівників оновляться розміри посадових окладів. Також розповідали, які зарплати пропонують операторам пошти на початку 2026 року.