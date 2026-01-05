Эти профессии в Украине теряют спрос — кому будет труднее найти работу

Касса в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Рынок труда в Украине продолжает трансформироваться под влиянием экономических, технологических и социальных изменений. Одни профессии стабильно востребованы, другие — теряют интерес со стороны работодателей и самих работников.

Новини.LIVE разбирались, спрос на каких работников будет падать в ближайшие годы.

Технологические изменения и автоматизация

Рынок труда стремительно меняется под влиянием технологического прогресса, экономической конъюнктуры и изменений в поведении потребителей. Поэтому многие профессии, которые еще несколько лет назад были стабильно востребованы, сейчас постепенно теряют интерес среди работодателей, рассказал Новини.LIVE финансовый консультант Иван Осипенко.

По его словам, это связано с цифровизацией, автоматизацией процессов, изменением структурных потребностей бизнеса и новыми моделями организации труда.

Он привел основной перечень профессий, по которым прослеживается снижение спроса, а также основные факторы, влияющие на эти изменения.

1. Офисные административные работники

Примеры профессий:

секретари или референты;

офис-менеджеры;

деловоды.

"Цифровые инструменты автоматизации, CRM-системы, электронный документооборот и дистанционные сервисы значительно уменьшили объем рутинной работы. Компании оптимизируют административные фронт-офисы или переходят на гибридную модель работы, где часть задач берут на себя цифровые платформы", — отметил эксперт.

По его словам, именно поэтому эти профессии постепенно теряют интерес со стороны работодателей.

2. Кассиры и работники розничной торговли

Примеры профессий:

кассиры в супермаркетах;

продавцы в торговых залах;

операторы на стационарных точках продаж.

"Сейчас мы наблюдаем сумасшедший рост популярности онлайн-торговли и самообслуживания. Использование автоматизированных касс и мобильных POS-систем сокращают потребность в персонале. Кроме того, часть торговых сетей оптимизирует штаты в связи с экономическими вызовами", — рассказал Осипенко.

3. Работники банковских отделений (операционные роли)

Примеры профессий:

кассиры банка;

операторы по обслуживанию клиентов в отделениях;

кредитные консультанты начального уровня.

"Быстрое развитие диджитал-банкинга, мобильных приложений, чат-ботов и автоматизированных сервисов позволяет клиентам оформлять кредиты, привязывать карты, оплачивать услуги без визита в отделение", — отметил финансовый консультант.

Это уменьшает потребность в большом количестве фронт-офисных работников. И тенденция будет продолжать набирать обороты, считает эксперт.

4. Работники полиграфии и традиционных медиа

Примеры профессий:

печатники;

верстальщики;

журналисты печатных изданий.

"Пандемия, а затем война, ускорили переход в Украине к цифровым форматам информации и рекламы, сокращение тиражей газет и журналов, снижение рекламных бюджетов в печатных СМИ. Поэтому все это приводит к уменьшению потребности в персонале классической полиграфической отрасли", — заявил Осипенко.

5. Телефонные операторы и работники контакт-центров (низкоквалифицированные роли)

Примеры профессий:

колл-центр операторы;

поддержка клиентов первичного уровня.

"Развитие чат-ботов, голосовых помощников и автоматизированных систем самообслуживания снижает потребность в человеческих ресурсах для простых и стандартных запросов. Работодатели все чаще внедряют автоматические ответы, оставляя человеку более сложные ситуации", — добавил эксперт.

6. Курьеры офлайн-служб доставки (частично)

Примеры профессий:

курьеры стационарных служб доставки;

водители-доставщики в сетях, которые переориентировались на аутсорс.

"Модели доставки, в том числе, из-за войны, существенно меняются: часть компаний переходит на платформенные сервисы или сотрудничает с независимыми курьерами-фрилансерами. Это уменьшает количество штатных позиций. И в будущем может практически полностью исчезнуть", — отметил финансовый консультант.

7. Работники сферы туризма (традиционные агентства)

Примеры профессий:

туроператоры классических агентств;

консультанты по продаже туров.

"Эта тенденция еще только набирает обороты. Сейчас онлайн-сервисы бронирования, агрегаторы туров и гибкие условия самостоятельного планирования путешествий сокращают потребность в традиционных турагентствах. Туристический спрос также остается зависимым от макроэкономических условий, что влияет на количество вакансий", — считает Осипенко.

По его словам, пандемия и война и так существенно "подкосили" туристический рынок в Украине. А цифровизация "добьет" профессии в этой сфере, которые еще 8-10 лет назад были очень популярными и востребованными.

8. Операторы производственных линий без высокой квалификации

Примеры профессий:

контролеры ручной сборки;

работники линий без технических навыков.

Автоматизация и роботизация производства уменьшают потребность в ручном труде на низкоквалифицированных позициях. Современные предприятия все чаще инвестируют в технологическое оборудование, требующее других технических навыков.

"В Украине есть крупные предприятия, которые, к примеру, на своих складах полностью отказались от человеческих рук, заменив их роботами. Это дешевле для компании, и значительно упрощает все сопутствующие процессы. И в дальнейшем, как минимум, другие крупные компании будут тоже держать курс в этом направлении", — добавил эксперт.

Осипенко отметил, что в сложных экономических условиях бизнесы стремятся уменьшить операционные расходы, что часто ведет к уменьшению административного персонала или переходу на аутсорс-модели. Также на это влияет то, что часть специалистов, из-за войны, выехали за границу, и это изменило локальное предложение на рынке труда и побудило бизнес адаптировать структуру персонала.

Что это означает для соискателей работы

По словам эксперта, сейчас спрос на профессии, имеющие сложные, креативные или технические составляющие, наоборот, растет.

"Специалисты по цифровым навыкам, ИТ-сферы, логистики, технического обслуживания, медицинской сферы и инженерии остаются более востребованными. Специалисты из тех профессий, которые теряют интерес, могут воспользоваться программами переквалификации и обучения, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке труда", — отметил финансовый консультант.

По его словам, это поможет снизить риски безработицы и перейти к специальностям с более стабильным спросом.

Ранее мы рассказывали, что в Украине в 2026 году для социальных работников обновятся размеры должностных окладов. Также рассказывали, какие зарплаты предлагают операторам почты в начале 2026 года.