Середня зарплата в СРСР — сума та на що вистачало цих грошей

Люди в радянському магазині. Фото: Кадр з відео

Багато людей досі відчувають ностальгію за часами СРСР, хоча не всі й жили в ті роки й майже не знають, як реально виглядав побут тоді. Дехто досі згадує продукти, які коштували "копійки", але забуває, що й середня зарплата тоді була іншою.

Про те, якою була середня зарплата в СРСР та що можна було собі дозволити з таким доходом, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Яку середню зарплату отримували працівники в СРСР

Середня зарплата в СРСР була невисокою: у 1970 році вона становила 122 рублі, у 1975 — 145,8 рублі, а в 1980 — 168,9 рублі. При цьому різниця між республіками була значною. У 1970 році показники були такими:

в Україні середня зарплата складала 115,2 рублі;

найвищі доходи були в Естонії — 135 рублі;

найнижчі — у Молдові, 102,8 рублі;

у Білорусі — 106,4 рублі;

у РРФСР — 126,1 рублі.

Показники середньої зарплати в Україні за часів СРСР. Фото: Скриншот

Як відрізнялись зарплати залежно від професії

Як і сьогодні, найбільше отримували політики та керівники. Члени Політбюро та міністри могли заробляти від 200 до 1200 рублів на місяць, тоді як більшість робітників — значно менше:

вчителі — лише 60–70 рублі;

слюсарі, токарі, електрики — 250 рублі;

шахтарі та металурги отримували 500–1000 рублі.

Деякі професії мали додаткові бонуси. Наприклад, премії та надбавки отримували спортсмени, висококваліфіковані робітники та працівники Півночі та Далекого Сходу. Українські робітники таких надбавок практично не мали.

Що можна було собі дозволити на середню зарплату

Загалом, основна відмінність від сьогоднішнього життя — це суворий контроль цін державою. Продукти були дешевими, але асортимент обмеженим і часто дефіцитним (наприклад, мандарини можна було купити тільки перед Новим роком). Зокрема:

10 яєць — 1,1–1,3 рублі;

літр молока — 22–24 копійки;

кілограм яловичини — 1,8–2 рублі.

Але одяг та меблі коштували дорого: штани — 30 рублів, черевики — 45 рублів (разом — це 65% середньої зарплати), костюм або зимове пальто — півтори зарплати, а за диван чи шафу потрібно було віддати аж дві зарплати.

Раніше ми писали, що європейський ринок праці й досі має великі відмінності. У державах Європейського Союзу мінімальна заробітна плата може різнитися більш ніж у чотири рази залежно від країни.

Також ми розповідали, що світ постійно змінюється, разом із ним змінюються й запити людей. Якщо згадати минулі десятиліття, українці легко назвуть чимало професій, які були поширеними за часів Радянського Союзу. Проте до 2026 року ці спеціальності повністю втратили актуальність і залишилися лише спогадом.