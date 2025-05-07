Зарплаты в Финляндии — на какие выплаты можно рассчитывать в 2025

Девушка держит евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Финляндия стабильно занимает одно из ведущих мест в мире по уровню качества жизни. Такой показатель достигается благодаря сильной экономике, развитой инфраструктуре и эффективному налоговому регулированию. В то же время заработки граждан зависят от многих факторов, таких как место жительства, профессиональный опыт, отрасль занятости и знание языков.

О том, сколько можно зарабатывать в Финляндии в 2025 году, рассказали на сайте по поиску работы Mobiletator.

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Какую минималку можно получать в 2025 году

Официальной минимальной заработной платы на уровне государства в Финляндии не установлено. Ее размер определяется условиями коллективных трудовых соглашений, заключенных между профсоюзами и работодателями. По состоянию на 2025 год в большинстве секторов предусмотрены следующие ориентировочные ставки:

Для работников без квалификации: от 10 до 11 евро в час (от 471 грн до 518 грн). Для опытных специалистов: в пределах 12-14 евро в час (566-660 грн).

Таким образом, даже начальная занятость способна обеспечить заработок на уровне 1 700-2 000 евро в месяц до вычета налогов, а это по нынешнему курсу 80 193 - 94 345 грн. Однако цифры могут меняться в зависимости от отрасли или местности.

Сколько в среднем получают работники

Доходы в Финляндии значительно отличаются в зависимости от региона. Самые высокие зарплаты — в столичном регионе и городах с развитой инфраструктурой:

Хельсинки и окрестности: 4 000-4 200 евро в месяц (от 188 690 грн), что объясняется высокой концентрацией международного бизнеса и компаний. Турку, Тампере, Оулу: 3 600-3 800 евро (от 169 821 грн в месяц) — эти города являются центрами технологий и промышленности. Лапландия (Север): 3 200-3 400 евро (от 150 952 грн). Хотя зарплаты ниже, зато расходы на жизнь также умеренные. Восточная часть страны: в пределах 3 100-3 300 евро (от 146 235 грн). Регион развивается медленнее, однако привлекает доступным жильем и спокойной жизнью.

Разрыв в уровне заработков объясняется не только экономическими условиями, но и особенностями местных рынков труда. В крупных городах больше возможностей для карьерного роста, но и конкуренция значительно выше.

Сколько налогов удерживает государство в 2025 году

Налоги в Финляндии одни из самых прозрачных в мире, но и достаточно высокие. Используется прогрессивная система: чем больше зарабатывает человек, тем больший процент он платит. В 2025 году действуют следующие нормы:

Медстрахование: 1,5% от заработной платы. Церковный налог: в пределах 1-2% для членов лютеранской церкви. НДФЛ (подоходный налог): от 6,5% до 31,25% в зависимости от годового дохода. Например, при доходе до 10 000 евро годовая ставка составляет 6%, а при доходе свыше 70 000 евро — до 31%. Социальные взносы: около 8% от зарплаты. Эти средства направляются на пенсионное обеспечение, здравоохранение и другие соцвыплаты.

В результате, после вычетов работник получает на руки около 65-75% от начисленного заработка. Например, при брутто-зарплате в 3 800 евро, "чистый" доход составит ориентировочно 2 500-2 800 евро.

Финская система налогообложения предусматривает возможность налоговых скидок. Расходы на медицину, обучение или благотворительность могут уменьшить сумму взносов в бюджет.

Ранее мы писали, что Испания привлекает иностранцев теплым климатом, вкусной кухней и спокойным ритмом жизни. Уровень жизни испанцев остается достойным, что подтверждается средними зарплатами в стране.

Также мы рассказывали, что в Евросоюзе есть страна, которая возглавляет мировой рейтинг по уровню минимальной оплаты труда — это Люксембург. Здесь даже неквалифицированные работники зарабатывают не менее 2 637,79 евро в месяц (около 124 794 грн) или 15,25 евро в час (721 грн).