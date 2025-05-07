Зарплати в Фінляндії — на які виплати можна розраховувати у 2025

Дівчина тримає євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Фінляндія стабільно посідає одне з провідних місць у світі за рівнем якості життя. Такий показник досягається завдяки сильній економіці, розвиненій інфраструктурі та ефективному податковому регулюванню. Водночас заробітки громадян залежать від багатьох чинників, таких як місце проживання, професійний досвід, галузь зайнятості та знання мов.

Про те, скільки можна заробляти в Фінляндії у 2025 році, розповіли на сайті з пошуку роботи Mobiletator.

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Яку мінімалку можна отримувати у 2025 році

Офіційної мінімальної заробітної плати на рівні держави у Фінляндії не встановлено. Її розмір визначається умовами колективних трудових угод, укладених між профспілками та роботодавцями. Станом на 2025 рік у більшості секторів передбачені такі орієнтовні ставки:

Для працівників без кваліфікації: від 10 до 11 євро за годину (від 471 грн до 518 грн). Для досвідчених спеціалістів: у межах 12–14 євро за годину (566–660 грн).

Отже, навіть початкова зайнятість здатна забезпечити заробіток на рівні 1 700–2 000 євро на місяць до вирахування податків, а це за нинішнім курсом 80 193–94 345 грн. Однак цифри можуть змінюватися залежно від галузі чи місцевості.

Скільки в середньому отримують працівники

Доходи у Фінляндії значно відрізняються залежно від регіону. Найвищі зарплати — у столичному регіоні та містах із розвиненою інфраструктурою:

Гельсінкі та околиці: 4 000–4 200 євро на місяць (від 188 690 грн), що пояснюється високою концентрацією міжнародного бізнесу та компаній. Турку, Тампере, Оулу: 3 600–3 800 євро (від 169 821 грн на місяць) — ці міста є центрами технологій та промисловості. Лапландія (Північ): 3 200–3 400 євро (від 150 952 грн). Хоча зарплати нижчі, зате витрати на життя також помірні. Східна частина країни: у межах 3 100–3 300 євро (від 146 235 грн). Регіон розвивається повільніше, однак приваблює доступним житлом та спокійним життям.

Розрив у рівні заробітків пояснюється не лише економічними умовами, а й особливостями місцевих ринків праці. У великих містах більше можливостей для кар’єрного росту, але й конкуренція значно вища.

Скільки податків утримує держава у 2025 році

Податки у Фінляндії одні з найпрозоріших у світі, але й досить високі. Використовується прогресивна система: чим більше заробляє особа, тим більший відсоток вона сплачує. У 2025 році діють наступні норми:

Медстрахування: 1,5% від заробітної плати. Церковний податок: у межах 1–2% для членів лютеранської церкви. ПДФО (прибутковий податок): від 6,5% до 31,25% залежно від річного доходу. Наприклад, при доході до 10 000 євро річна ставка становить 6%, а при доході понад 70 000 євро — до 31%. Соціальні внески: близько 8% від зарплати. Ці кошти спрямовуються на пенсійне забезпечення, охорону здоров’я та інші соцвиплати.

У результаті, після вирахувань працівник отримує на руки близько 65–75% від нарахованого заробітку. Наприклад, при брутто-зарплаті у 3 800 євро, "чистий" дохід складе орієнтовно 2 500–2 800 євро.

Фінська система оподаткування передбачає можливість податкових знижок. Витрати на медицину, навчання чи благодійність можуть зменшити суму внесків до бюджету.

Раніше ми писали, що Іспанія приваблює іноземців теплим кліматом, смачною кухнею та спокійним ритмом життя. Рівень життя іспанців залишається гідним, що підтверджується середніми зарплатами в країні.

Також ми розповідали, що у Євросоюзі є країна, яка очолює світовий рейтинг за рівнем мінімальної оплати праці — це Люксембург. Тут навіть некваліфіковані працівники заробляють не менше ніж 2 637,79 євро на місяць (близько 124 794 грн) або 15,25 євро за годину (721 грн).