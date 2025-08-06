Зарплата директора и завуча школы — на какие суммы могут рассчитывать в 2025 году

Учительница и ученица у доски. Фото: УНИАН

Директора и завучи в школах получают более высокие средние зарплаты, чем обычные педагоги, поскольку на них возложено больше должностных обязанностей и ответственности. Они должны руководить коллективом, организовывать учебный процесс, контролировать качество преподавания, подбирать квалифицированные кадры и многое другое.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько в среднем зарабатывают директора школ и завучи в августе 2025 года.

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Какие зарплаты у директора и завуча

Очевидно, они могут рассчитывать на большие доходы, чем учителя, зарплата которых состоит не только из должностного оклада, но и надбавок за выслугу лет, различных доплат, премий и др. Директора и их заместители должны обладать профессиональными знаниями/навыками, чтобы эффективно выполнять обязанности на высоких должностях.

Поскольку ожиданий и требований к руководству учебных заведений больше, то и оплата труда соответствующая. Согласно данным крупного кадрового портала Work.ua, директора школ и завучи зарабатывают по 35 000 грн в среднем по состоянию на август 2025 года. Это показатель, выведенный на основе сведений о доходах в опубликованных вакансиях.

Для сравнения, в мае текущего года средний заработок находился на уровне 33 500 грн, а в июне поднялся на 1 500 грн. В аналогичный период 2024-го директор и завуч школы могли рассчитывать на доход 25 000 грн/мес., то есть их средняя зарплата была на 10 000 грн меньше. Зато количество вакансий за год увеличилось на 40%.

Динамика средней зарплаты директора школы и завуча. Фото: скриншот

Ждать ли педагогам повышения зарплаты

Ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде дали точный ответ на вопрос, чего ожидать педагогическим сотрудникам в ближайшее время. По словам главы комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, рост доходов учителей на законодательном уровне не предвидится в 2025 году.

"Причина — банальная, но объективная: государственный бюджет не выдерживает такой нагрузки, особенно во время полномасштабной войны. Однако я убежден — другого пути нет", — объяснил парламентарий, вспоминая о норме утверждения минимальной зарплаты педагога на уровне 24 000 грн.

Верховная Рада уже внесла соответствующие изменения в законы "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании", но при принятии государственного бюджета это предложение постоянно откладывали. Бабак уточнил, что именно небольшая зарплата является главной причиной отсутствия притока молодых специалистов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, педагоги могут получить пенсию по возрасту или за выслугу лет, но условия различаются. В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа, а при дополнительных обстоятельствах можно получить единовременную выплату в размере 10 пенсий.

Также мы писали, за что педагогам чаще всего выплачивают премии. Дополнительное финансовое поощрение назначают учителям за качественный добросовестный труд, содействие развитию способностей учащихся, победу и участие в профессиональных конкурсах, участие в разработке учебников.