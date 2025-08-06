Зарплата директора і завуча школи — на які суми можуть розраховувати у 2025 році

Вчителька та учениця біля дошки. Фото: УНІАН

Директори та завучі у школах отримують вищі середні зарплати, ніж звичайні педагоги, оскільки на них покладено більше посадових обов’язків і відповідальності. Вони повинні керувати колективом, організовувати навчальний процес, контролювати якість викладання, підбирати кваліфіковані кадри тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки в середньому заробляють директори шкіл і завучі у серпні 2025 року.

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Які зарплати в директора і завуча

Очевидно, вони можуть розраховувати на більші доходи, ніж вчителі, зарплата яких складається не лише з посадового окладу, але й надбавок за вислуги років, різноманітних доплат, премій тощо. Директори та їхні заступники повинні володіти професійними знаннями/навичками, аби ефективно виконувати обов’язки на високих посадах.

Оскільки очікувань і вимог до керівництва закладів освіти більше, то й оплата праці відповідна. Згідно з даними великого кадрового порталу Work.ua, директори шкіл і завучі заробляють по 35 000 грн у середньому станом на серпень 2025 року. Це показник, виведений на основі відомостей про доходи в опублікованих вакансіях.

Для порівняння, у травні поточного року середній заробіток перебував на рівні 33 500 грн, а в червні підвищився на 1 500 грн. В аналогічний період 2024-го директор і завуч школи могли розраховувати на дохід 25 000 грн/міс., тобто їх середня зарплата була на 10 000 грн меншою. Натомість кількість вакансій за рік збільшилася на 40%.

Динаміка середньої зарплати директора школи та завуча. Фото: скриншот

Чи чекати педагогам підвищення зарплати

Раніше ми розповідали, що у Верховній Раді дали точну відповідь на питання, чого очікувати педагогічним працівникам найближчим часом. За словами голови комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, зростання доходів вчителів на законодавчому рівні не передбачається у 2025 році.

"Причина банальна, але об’єктивна: державний бюджет не витримує такого навантаження, особливо під час повномасштабної війни. Проте я переконаний — іншого шляху немає", — пояснив парламентар, згадуючи про норму затвердження мінімальної зарплати педагога на рівні 24 000 грн.

Верховна Рада вже внесла відповідні зміни до законів "Про освіту" і "Про повну загальну середню освіту", але при ухваленні державного бюджету цю пропозицію постійно відтерміновували. Бабак уточнив, що саме невелика зарплата є головною причиною відсутності припливу молодих фахівців.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, освітяни можуть отримати пенсію за віком чи за вислугу років, але умови різняться. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки стажу, а за додаткових обставин можна отримати одноразову виплату в розмірі 10 пенсій.

Також ми писали, за що педагогам найчастіше виплачують премії. Додаткове фінансове заохочення призначають вчителям за якісну сумлінну працю, сприяння розвитку здібностей учнів, перемогу та участь у професійних конкурсах, участь у розробці підручників тощо.