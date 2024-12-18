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Заработать на старых телефонах — какие модели стоят больших денег

18 декабря 2024 12:16
Елизавета Супивская - редактор
Дорого продать старые телефоны – сколько стоят Motorola, Nokia и iPhone
Старые модели телефонов. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Рынок ретро-технологий активно развивается в Украине. Некоторые коллекционеры считают старые модели Motorola, Nokia или iPhone частью истории и готовы заплатить немалые деньги, чтобы завладеть раритетными экспонатами. Если планируете выбросить смартфон или сдать на утиль, лучше попробуйте предложить его ценителям винтажных технологий.

Об этом рассказали специалисты портала Glass Almanaac.

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Motorola DynaTAC 8000

DynaTAC расшифровывается как Dynamic Adaptive Total Area Coverage ("динамическое полное адаптивное покрытие"). Телефон появился в продаже в далеком 1983 году. Тогда он стоил заоблачно — 4 000 долларов, что с учетом инфляции сейчас составляет ориентировочно 12 000 долларов. Модель могли себе позволить только успешные люди с достаточным заработком.

Учитывая лимитированность гаджета, неудивительно, что он сегодня считается желаемым предметом коллекционирования. На платформе OLX телефон продают за 78 900 грн, а на международной площадке eBay стоимость может доходить до 2 000 долларов в зависимости от внешнего вида и состояния.

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Motorola DynaTAC 8000 на OLX. Фото: скриншот

HTC Touch Diamond2

Модель выпустили в 2009 году, оснастив Windows Mobile 6.1. Удивительно, что относительно современный гаджет имеет ценность для коллекционеров. Тем не менее, он сохраняет ностальгическую связь с прошлым, трансформировавшись в переходный мост между новейшими смартфонами и старой техникой. Энтузиасты готовы купить модель за 650 долларов в среднем.

Ранние модели iPhone

Продукцию Apple всегда коллекционировали, ведь первый гаджет от компании стал прорывом в мобильных технологиях. Оригинальные изделия 2007 года все еще продаются на рынках и специализированных сайтах, а цена будет расти с каждым годом. По крайней мере, так говорят аналитики. На eBay смартфон первого поколения стоит 319 долларов, а 17 лет назад модели продавали за 599 долларов.

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iPhone первого поколения на eBay. Фото: скриншот

Смартфоны Nokia

Это тоже легенды технологического мира. Коллекционеры собирают как востребованные модели, в частности Nokia 7280, 8110, N79 и 6310, так и менее культовые. Чтобы поднять стоимость, необходимо продавать телефоны с оригинальной упаковкой, зарядными устройствами и даже защитными чехлами. Ибо ценители раритета обращают внимание на внешний вид и состояние. Средние цены на старые модели колеблются в пределах 200-300 долларов.

Напомним, производитель популярных смартфонов Xiaomi представил новую серию Redmi Note 14 в Китае и Индии. Впоследствии гаджеты презентуют в других странах. Но цены для европейского рынка стали известны заранее.

Также мы писали, что нередко владельцы телефонов сталкиваются с серьезной проблемой — падением гаджета в воду. Не все современные устройства имеют защиту от попадания влаги внутрь. Однако существуют способы уберечь смартфон от повреждений.

телефоны технологии смартфон цены раритет

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