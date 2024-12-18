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Заробити на старих телефонах — які моделі куплять за великі гроші

18 грудня 2024 12:16
Єлизавета Супівська - редактор
Дорого продати старі телефони – скільки коштують Motorola, Nokia та iPhone
Старі моделі телефонів. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Ринок ретро-технологій активно розвивається в Україні. Деякі колекціонери вважають старі моделі Motorola, Nokia чи iPhone частиною історії, тож готові заплатити чималі гроші, аби заволодіти раритетними експонатами. Якщо плануєте викинути смартфон або здати на брухт, краще спробуйте запропонувати його поціновувачам вінтажних технологій.

Про це розповіли фахівці порталу Glass Almanaac.

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Motorola DynaTAC 8000

DynaTAC розшифровується як Dynamic Adaptive Total Area Coverage ("динамічне адаптивне повне покриття"). Телефон з’явився у продажу в далекому 1983 році. Тоді він коштував захмарно — 4 000 доларів, що з урахуванням інфляції нині становить орієнтовно 12 000 доларів. Модель могли собі дозволити лише успішні люди з достатнім заробітком.

Враховуючи лімітованість гаджету, не дивно, що сьогодні його вважають бажаним предметом колекціонування. На платформі OLX телефон продають за 78 900 грн, а на міжнародній площадці eBay вартість може доходити до 2 000 доларів залежно від зовнішнього вигляду і стану.

Заробити на старих телефонах — які моделі куплять за великі гроші - фото 1
Motorola DynaTAC 8000 на OLX. Фото: скриншот

HTC Touch Diamond2

Модель випустили у 2009 році, оснастивши Windows Mobile 6.1. Видається дивним, що відносно сучасний гаджет має цінність для колекціонерів. Проте він зберігає ностальгічний зв'язок із минулим, трансформувавшись у перехідний міст між новітніми смартфонами і старою технікою. Ентузіасти готові купити модель за 650 доларів у середньому.

Ранні моделі iPhone

Продукцію Apple завжди колекціонували, бо перший гаджет від компанії став проривом у мобільних технологіях. Оригінальні вироби 2007 року досі продаються на ринках і спеціалізованих сайтах, а ціна зростатиме з кожним роком. Принаймні, так говорять аналітики. На eBay смартфон першого покоління коштує 319 доларів, водночас 17 років тому моделі продавали за 599 доларів.

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iPhone першого покоління на eBay. Фото: скриншот

Смартфони Nokia

Це також легенди технологічного світу. Колекціонери збирають як затребувані моделі, зокрема Nokia 7280, 8110, N79 та 6310, так і менш культові. Аби підняти вартість, необхідно продавати телефони з оригінальною упаковкою, зарядними пристроями і навіть захисними чохлами. Бо поціновувачі раритету звертають увагу на зовнішній вигляд і стан. Середні ціни на старі моделі коливаються в межах 200-300 доларів.

Нагадаємо, виробник популярних смартфонів Xiaomi представив нову серію Redmi Note 14 в Китаї та Індії. Згодом гаджети презентують в інших країнах. Але ціни для європейського ринку стали відомі завчасно.

Також ми писали, що нерідко власники телефонів стикаються з серйозною проблемою — падінням гаджета у воду. Не всі сучасні пристрої мають захист від попадання вологи всередину. Проте існують способи вберегти смартфон від пошкоджень.

телефони технології смартфон ціни раритет

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