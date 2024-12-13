Завещание с условием – можно ли оставить животное по наследству

Человек держит кота. Фото: Pexels

Наследование в Украине может происходить двумя способами: по закону или по завещанию. При этом вместе с имуществом человек может получить и долги наследодателя, а в некоторых случаях и его домашних питомцев.

О том, в каких случаях украинцы могут получить "живое" наследство, отмечается в статье 1242 "Гражданского кодекса Украины".

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Что такое завещание с условием

Наследодатели при составлении завещания могут устанавливать условия, при которых имущество будет передано наследникам. Такие условия могут быть разнообразными, но обязательно должны отвечать:

законодательству;

нравственным нормам общества.

В настоящее время украинское законодательство разрешает указывать в завещаниях условия для наследников. Они могут быть как связаны, так и не связаны с их поведением. Главное, чтобы эти условия существовали на момент открытия наследства. В то же время наследник, указанный в завещании, не имеет права обжаловать условия только потому, что не знал о них или не мог их выполнить.

Следует также отметить, что даже в случае отказа наследника выполнять установленные условия, он все равно может претендовать на наследство по закону.

Можно ли передавать по наследству домашних питомцев

Еще одной интересной особенностью завещания с условием является возможность включать в его текст положения об уходе за домашними животными. Так что владельцы могут юридически закреплять требования к содержанию своих любимцев после их смерти.

Эта идея полностью отвечает принципу свободы завещания и направлена на обеспечение надлежащих условий жизни животных. Однако здесь есть одна проблема. Обычно завещатель не учитывает желания наследника, которому могут не подходить такие обязательства. Есть риск, что наследник откажется ухаживать за животными и они могут оказаться на улице.

Итак, хотя передача домашних любимцев по наследству — это возможность обеспечить их благополучие после смерти хозяина, важно тщательно выбирать наследников, которые готовы выполнить условия, прописанные в завещании.

Ранее мы писали, что обычно имущество умершего получают его дети и родственники. Однако некоторые активы неразрывно связаны с наследодателем и не могут быть переданы потомкам.

Также мы писали, что большинство украинцев знакомы с процессом наследования по завещанию. Однако, если человек его не составил, имущество переходит родственникам в определенной законодательством очередности.