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Заповіт з умовою — чи може тварина бути частиною спадщини

13 грудня 2024 17:01
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Заповіт з умовою — чи можна залишити тварину у спадок
Людина тримає кота. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Спадкування в Україні може відбуватись двома способами: за законом або за заповітом. При цьому разом з майном людина може отримати й борги спадкодавця, а в деяких випадках і його домашніх улюбленців.

Про те, в яких випадках українці можуть отримати "живий" спадок, зазначається у статті 1242 "Цивільного кодексу України".

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Що таке заповіт з умовою

Спадкодавці під час складання заповіту можуть встановлювати умови, за яких майно буде передано спадкоємцям. Такі умови можуть бути різноманітними, але обов’язково мають відповідати:

  • законодавству;
  • моральним нормам суспільства.

Наразі українське законодавство дозволяє зазначати у заповітах умови для спадкоємців. Вони можуть бути як пов’язані, так і не пов’язані з їхньою поведінкою. Головне, щоб ці умови існували на момент відкриття спадщини. Водночас спадкоємець, вказаний у заповіті, не має права оскаржити умови лише через те, що не знав про них або не міг їх виконати.

Варто також зазначити, що навіть у разі відмови спадкоємця виконувати встановлені умови, він все одно може претендувати на спадщину за законом.

Чи можна передавати у спадок домашніх улюбленців

Ще однією цікавою особливістю заповіту з умовою — є можливість включати до його тексту положення про догляд за домашніми тваринами. Тож власники можуть юридично закріплювати вимоги до утримання своїх улюбленців після їх смерті.

Ця ідея повністю відповідає принципу свободи заповіту та спрямована на забезпечення належних умов життя тварин. Однак тут є одна проблема. Зазвичай заповідач не враховує бажання спадкоємця, якому можуть не підходити такі зобов’язання. Існує ризик, що спадкоємець відмовиться доглядати за тваринами й вони можуть опинитись на вулиці. 

Отже, хоча передача домашніх улюбленців у спадок — це можливість забезпечити їх добробут після смерті господаря, важливо ретельно обирати спадкоємців, які готові виконати умови прописані у заповіті. 

Раніше ми писали, що зазвичай майно померлого отримують його діти та близькі родичі. Однак деякі активи є нерозривно пов’язаними зі спадкодавцем і не можуть бути передані нащадкам. 

Також ми писали, що більшість українців знайомі з процесом спадкування за заповітом. Однак, якщо людина його не склала, майно переходить родичам у визначеній законодавством черговості.

закон тварини спадок майно заповіт

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