Запасы США на историческом минимуме: как это сказывается на мировых ценах на нефть
Мировые цены на нефть вновь начали умеренно расти. Котировки поддержали новые атаки на суда на Ближнем Востоке и прогнозы сокращения запасов сырья в США, хотя общее месячное подешевение и ожидания избытка предложения сдерживают резкий скачок цен. Тем не менее, только за ноябрь Brent потеряла уже 20% стоимости, а WTI просела на 16%.
Об этом сообщает Reuters, передают Новини.LIVE.
Как на рынок влияет Ближний Восток
Движущей силой нынешнего подорожания стала очередная эскалация в регионе. Во вторник иранские беспилотники атаковали американскую военную радиолокационную систему в Бахрейне. Кроме того, в Ормузском проливе дважды поразили торговое судно, в результате чего его экипаж считается пропавшим без вести.
Дополнительное давление на рынок оказывает ситуация в Соединенных Штатах. По данным Министерства энергетики США, объемы нефти в американском Стратегическом нефтяном резерве на прошлой неделе сократились до 276,4 млн баррелей. Это самый низкий показатель с августа 1982 года.
Трейдеры ожидают новых еженедельных отчетов Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA), которые, по прогнозам аналитиков, подтвердят дальнейшее падение коммерческих запасов.
Почему цены не взлетают выше
Нефтяной аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга отмечает, что сейчас на рынок давят две противоположные силы. Одна часть трейдеров закладывает в цену риски перебоев из-за войны, тогда как другая делает ставку на быстрое возобновление экспорта с Ближнего Востока.
Согласно отчету Международного энергетического агентства, уже в четвертом квартале этого года мировой рынок вернется к профициту, поскольку экспортеры Персидского залива наращивают поставки быстрее, чем растет глобальный спрос. О снижении напряженности свидетельствует и резкое падение стоимости морского фрахта нефти. Объемы экспорта возвращаются к уровням, которые фиксировались до начала войны США и Израиля против Ирана.
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