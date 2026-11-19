Нефтеперерабатывающая станция. Фото: Pexels

Мировые цены на нефть вновь начали умеренно расти. Котировки поддержали новые атаки на суда на Ближнем Востоке и прогнозы сокращения запасов сырья в США, хотя общее месячное подешевение и ожидания избытка предложения сдерживают резкий скачок цен. Тем не менее, только за ноябрь Brent потеряла уже 20% стоимости, а WTI просела на 16%.

Об этом сообщает Reuters, передают Новини.LIVE.

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Как на рынок влияет Ближний Восток

Движущей силой нынешнего подорожания стала очередная эскалация в регионе. Во вторник иранские беспилотники атаковали американскую военную радиолокационную систему в Бахрейне. Кроме того, в Ормузском проливе дважды поразили торговое судно, в результате чего его экипаж считается пропавшим без вести.

Дополнительное давление на рынок оказывает ситуация в Соединенных Штатах. По данным Министерства энергетики США, объемы нефти в американском Стратегическом нефтяном резерве на прошлой неделе сократились до 276,4 млн баррелей. Это самый низкий показатель с августа 1982 года.

Трейдеры ожидают новых еженедельных отчетов Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA), которые, по прогнозам аналитиков, подтвердят дальнейшее падение коммерческих запасов.

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Почему цены не взлетают выше

Нефтяной аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга отмечает, что сейчас на рынок давят две противоположные силы. Одна часть трейдеров закладывает в цену риски перебоев из-за войны, тогда как другая делает ставку на быстрое возобновление экспорта с Ближнего Востока.

Согласно отчету Международного энергетического агентства, уже в четвертом квартале этого года мировой рынок вернется к профициту, поскольку экспортеры Персидского залива наращивают поставки быстрее, чем растет глобальный спрос. О снижении напряженности свидетельствует и резкое падение стоимости морского фрахта нефти. Объемы экспорта возвращаются к уровням, которые фиксировались до начала войны США и Израиля против Ирана.

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